کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که به منظور حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده‌اند، در حاشیه این اجلاس در یک نشست خبری آمادگی کامل خود را برای هرگونه گفت‌وگوی سازنده و پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک در باره برنامه هسته ای ایران اعلام کرد.

او با تکرار ادعا‌های موردی خود در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «به باور ما، هر توافق نهایی می‌بایست حاوی تضمین‌های لازم مبنی بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. این دغدغه‌ای است که نه تنها کشور‌های همجوار، بلکه جامعه بین‌الملل به طور اعم آن را محور اقدامات خود قرار داده‌اند.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تصریح کردند: «همان‌گونه که پیش از این نیز مورد تأکید قرار گرفت، علاقه‌مندیم تمامی مسیر‌های ممکن و راه‌حل‌های دیپلماتیک را مورد بررسی قرار دهیم. شایان ذکر است که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، فرصت موجود برای حصول نتیجه محدود می‌باشد.»

وی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌ها، با احتیاط بیان کردند: «پیش‌بینی عاقبت این امر دشوار به نظر می‌رسد.»

پیشتر، رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد، اما گفت‌و‌گو ادامه خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری فرانسه