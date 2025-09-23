باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی اعلام کرد: سه شنبه و چهارشنبه در استان‌های ساحلی خزر، برخی نقاط استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و در ارتفاعات شمال غرب بارش برف پیش بینی می‌شود.

این وضعیت پنجشنبه در گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و روز‌های جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال غرب و استان‌های ساحلی خزر تداوم دارد.

همچنین در بعد از ظهر سه شنبه در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رگبار و رعدوبرق پراکنده، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

روز‌های سه شنبه و چهارشنبه در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز، جنوب غرب، جنوب استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

جمعه احتمال شکل گیری توده گرد و خاک بر روی عراق و نفوذ به مناطق غربی کشور وجود دارد.

از چهارشنبه تا جمعه افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد و خلیج فارس در سه روز آینده مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و بارش پراکنده است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۱۴ درجه خواهد رسید.

منبع: سازمان هواشناسی