ملی پوشان اسکیت سرعت پس از کسب یک مدال برنز در مسابقات جهانی به کشور بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی اسکیت سرعت کشورمان بامداد امروز (سه‌شنبه) با استقبال مسئولان فدراسیون شامل نایب رئیس اول فدراسیون، خانواده اعضای تیم و .... وارد تهران شدند.

میلاد صالحی، محمد سروش‌مهر، امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمی‌فر به مربیگری مجتبی حاجی‌پور در مسابقات قهرمانی جهان حضور پیدا کرده بودند. حمیدرضا بخارایی هم سرپرستی این تیم را عهده‌دار بود.

تیم ملی کشورمان با کسب یک مدال برنز به کار خود پایان داد.

گفتنی است امیرمهدی یاحقی برای نخستین‌بار در تاریخ رشته اسکیت سرعت موفق شد ایران را صاحب مدال برنز کند تا در جدول توزيع مدال‌ها ایران با جایگاه چهاردهم به کار خود پایان بدهد.