از نبود پیست تا عدم ثبات مدیریتی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه آریان پور - سوارکاری رشتهای جذاب و البته پرهزینه که طرفداران خاص خودش را دارد؛ ورزشی که درخراسان جنوبی علی رغم پیشرفت چشمگیر در ردهبندی کشوری و صعود از رتبه ۳۱ به رتبه ۱۰ همچنان مشکلات آن پابرجاست.
نبود پیست استاندارد و دائمی یک معظل بزرگ پیش روی علاقهمندان این رشته بوده که سبب خروج سرمایه، ورزشکاران و اسبهای قهرمان از استان شده است.
سهیل انصاری یکی از سوارکارانی که فعالیت خود را در خراسان جنوبی آغاز کرده و دارنده مقام کشوری در رشتههای کورس و پرش است در گفتوگو با ما بیان کرد: ۹ سالی میشود که در این رشته فعالم، اما مدتی به دلیل نبود زیرساختهای مناسب در استان به ناچار مسیر حرفهای خود را در گنبد کاووس ادامه دادم.
از مسئولان درخواست دارم تا زیرساختهای لازم را برای توسعه این رشته جذاب در استان و به ویژه شهرستان بیرجند فراهم کنند.
همچنین یکی از مالکان اسبهای مسابقهای که اکنون در گنبد کاووس مستقر است، اعلام آمادگی کرده که در صورت ایجاد باشگاه و پیست مناسب در خراسان جنوبی، همه اسبهای خود را به استان بازگرداند.
در ادامه، کوچی دبیر هیات سوارکاری خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه استان در رده بندی کشوری گفت: در چند سال اخیر، مجموعاً ۷ کورس اسبدوانی در استان برگزار شده که شامل ۳ کورس در سطح شرق کشور و ۴ کورس استانی بوده است؛ با این حال، مهمترین منبع اقتصادی این رشته یعنی مالکان اسب، به دلیل کمبود زیرساختهای حرفهای، ناچار به کوچ از استان شدهاند.
او افزود: مشکل اصلی ما در این رشته، ضعف زیرساختی در حوزه پیست اسبدوانی است؛ در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ رأس اسب قهرمانی از استان به گنبد کاووس منتقل شدهاند.
کوچی با بیان اینکه هزینه نگهداری هر اسب حدود ۴۰ میلیون تومان است عنوان کرد: هیئت استان برای جلوگیری از خروج سرمایهها، تاکنون چند سهمیه جذب کرده تا از انتقال اسبها به خارج از استان جلوگیری کند، اما نبود پیست سبب شده تا مالکین اسب با صرف میلیاردها تومان سرمایهگذاری، به شهرهای دیگر از جمله گنبد کاووس کوچ کنند؛ چرا که استان نه باشگاه مجهز دارد، نه پیست دائمی و نه بستر مناسب برای حمایت از سرمایهگذاران.
وقتی هر مسابقه در پیست اجارهای ۲۰۰ میلیون آب میخورد!
وی گفت: هزینه برگزاری هر مسابقه در پیستهای اجارهای کوتاهمدت، بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است؛ هزینه ساخت و راهاندازی یک پیست دائمی استاندارد، بدون احتساب قیمت زمین، بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
دبیر هیات سوارکاری خراسان جنوبی ادامه داد: هرچند زمینی به عنوان پیست در شوکت آباد برای برگزاری مسابقات داریم که تحت نظر اداره کل اوقاف است، اما به دلیل موقتی بودن هراز چند گاهی نیاز به ترمیم دارد لذا خواستار واگذاری زمین بهصورت اجاره بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله هستیم تا امکان سرمایهگذاری مطمئن برای فعالان این رشته ورزشی فراهم شود.
پیگیریهای هیات از اداره کل راه و شهرسازی نیز تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است؛ طرح توجیهی در این زمینه ارائه شده، اما از بهمنماه تاکنون خروجی مشخصی نداشته است. این انتظار وجود دارد که حداقل زمین لازم برای ایجاد زیرساختهای اسبسواری، با تعرفه دولتی یا تسهیلات مناسب در اختیار ما قرار گیرد.
مطیعی سرپرست فدراسیون سوارکاری کشور نیز ضمن تأیید مشکلات استان اعلام کرد: عدم ثبات مدیریتی و جابجاییهای پیاپی مدیران ورزشی استان یکی از دلایل اصلی عقبماندگی در توسعه این رشته است.
وی ضمن اعلام حمایت از این رشته، تأکید کرد: زیرساختهای ورزشش سوارکاری باید بهصورت جدی در استان پیگیری شود چرا که خراسان جنوبی ظرفیتهای خوبی در این رشته ورزشی دارد
مسابقات رده تشویقی پرش با اسب برای اولینبار در استان، در هفته اول آبانماه به میزبانی شهرستان فردوس برگزار خواهد شد.