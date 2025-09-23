باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - اسماعیل اعزی مدیرکل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راه اندازی ۸ سایت جدید اپراتور همراه اول در یک ماه اخیر در استان خبر داد و با اشاره به راه اندازی سایت جدید در روستای گیلانده از توابع بخش چمستان شهرستان نور، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال از محل پروژههای توسعه ارتباطات روستایی USO وزارت، با پیگیریهای اداره کل و پس از تایید و تصویب مجری محترم طرح توسعه ارتباطات روستایی USO و با همکاری مخابرات منطقه مازندران به بهره برداری رسید.
او افزود: با راه اندازی این سایت روستاهای ولیرکان و بخشی از روستای کچلده این شهرستان به شبکه ملی اطلاعات متصل و جمعیتی بالغ بر ۹۴ خانوار از خدمات باکیفیت صوت و اینترنت پرسرعت همراه برخوردار شدند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران در خاتمه گفت: تامین پوشش اینترنت پرسرعت باکیفیت و مطلوب در روستاهای استان مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی خاص و همچنین پهنه گسترده برخی از این مناطق و جمعیت بالای آن ها، نیازمند همکاری مردم، دهیاریها و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در واگذاری مکان مناسب برای دریافت پوشش باکیفیت این سایتها در سطح روستاهای مدنظر میباشد و در صورت عدم این همکاری و اجرای سایت در مناطقی غیر از نقاط مدنظر طراحی اپراتورها، موجب بروز مشکلات فراوانی در تامین پوشش حداکثری روستاها خواهد شد.