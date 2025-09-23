سال تحصیلی جدید با حضور بیش از ۵۲۸ هزار دانش آموز در مدارس مازندران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، صبح امروز سه شنبه همزمان با نخستین روز مهرماه در مدارس مازندران نواخته شد و بیش از ۵۲۸ هزار دانش آموز در سر کلاس درس حاضر شدند.

فریدون کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر اهمیت مهارت‌های اجتماعی در کنار سواد خواندن و نوشتن، گفت: هدف ما تربیت انسان‌هایی شاداب است که زندگی باکیفیتی داشته باشند. همکاران ما عاشقانه برای استقبال از دانش‌آموزان تلاش کرده‌اند.

او افزود: استان مازندران با ۴۰۵۰ مدرسه و ۲۲۹۲۸ کلاس درس، پذیرای بیش از ۵۲۸ هزار دانش آموز در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: ۲۶۸ هزار و ۲۷۳ دانش آموز در مقطع ابتدایی و ۱۳۰ هزار و ۸۵۹ دانش آموز در مقطع متوسطه اول ثبت نام کرده‌اند.

کلبادی‌نژاد با اشاره به اینکه ۱۱۱ هزار و ۲۳۳ دانش آموز در مقطع متوسطه دوم ثبت نام کرده‌اند، افزود: از این تعداد ۵۵ هزار و ۹۳۴ دانش آموز در دوره نظری و ۳۵ هزار و ۶۵ دانش آموز در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و ۲۰ هزار و ۲۳۴ دانش آموز در هنرستان‌های کار و دانش نام نویسی کرده‌اند.

او همچنین گفت: ۲۵ هزار و ۵۵۱ دانش آموز، امسال در مدارس استثنایی استان تحصیل می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: ۵۱۲ هزار و ۹۵۲ دانش آموز تاکنون در مدارس استان ثبت نام کرده‌اند و بقیه شامل بزرگسالان و دوره کودکستان‌ها هم به زودی به این جمع اضافه می‌شوند.

کلبادی‌نژاد گفت: کادر آموزشی استان شامل ۳۵ هزار و ۲۹۱ نفر است که از این میان ۲۱ هزار و ۶۲ نفر معلم و بقیه کادر اداری و خدماتی هستند.

او افزود: امسال ۶۴۰ معلم جدید از دانشگاه فرهنگیان و ۷۳۰ معلم از طریق آزمون استخدامی ماده ۲۸ به جمع کادر آموزشی استان اضافه شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: در زمینه توزیع کتاب‌های درسی، بیش از ۹۰ درصد کتاب‌های دوره ابتدایی و متوسطه اول به موقع به دست دانش‌آموزان رسیده است. همچنین، اقدامات گسترده‌ای برای بهسازی و شاداب‌سازی مدارس با اجرای طرح‌هایی همچون شهید عجمیان انجام شده تا محیط آموزشی برای دانش‌آموزان بهینه شود.

کلبادی‌نژاد به موفقیت‌های علمی و فرهنگی دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: که کسب رتبه‌های برتر کنکور و حضور پررنگ در جشنواره‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی نشان از استعداد و تلاش مستمر معلمان و دانش‌آموزان استان دارد.

