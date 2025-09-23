باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل در اجلاس دو دولتی سازمان ملل در نیویورک گفت که ارکان یک دولت — قلمرو، جمعیت و حکومت — در مورد فلسطین به طور «سیستماتیک تضعیف شده است».

او افزود: آنچه در غزه رخ می‌دهد یک نسل‌کشی است و اقدامات حماس غیرقابل قبول است. هیچ توجیهی برای کشتن و معلول کردن بیش از ۵۰ هزار کودک در غزه وجود ندارد. باید نقص‌هایی که مانع گفت‌وگو و تحقق صلح در خاورمیانه شده، اصلاح شود. همچنین باید حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت تضمین گردد.

رئیس‌جمهور برزیل عملیات حماس را «غیرقابل قبول» محکوم کرد، اما تأکید کرد که «ادعای دفاع، کشتار غیرنظامیان را توجیه نمی‌کند» که اشاره‌ای به اقدامات اسرائیل بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه