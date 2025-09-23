دبیر چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر درباره دلائل برگزاری یک ماهه این رویداد از اول تا سی‌ام بهمن توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز دوشنبه سی و یکم شهریور با اعضای شورای سیاستگذاری و عوامل اجرایی چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که اولین نشست مشترک محمدمهدی احمدی با شورای سیاستگذاری این جشنواره محسوب می‌شد بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، آرش امینی دبیر جشنواره، مینا افتاده، بهزاد عبدی، نصیر حیدریان، حجت فرجیان، ملینا مزارعی، ستاره بهشتی و مریم نقیبی حضور داشتند.

محمدمهدی احمدی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت جشنواره موسیقی فجر گفت: جامعه ما نیاز به نشاط دارد و اگر بخواهیم به جامعه نشاط تزریق کنیم باید از زبان هنر استفاده کنیم؛ در واقع هنر به واسطه تأثیرگذاری‏ اش، بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. موسیقی هنری‏ است که در این زمینه می‏ توان از آن بهره گرفت و جشنواره موسیقی فجر نیز فرصت بسیار ارزشمندی برای ایجاد نشاط اجتماعی در بین مردم محسوب می‏ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حامی شورا‌های تخصصی بوده و ضمن حمایت همه‏ جانبه و پشتیبانی شوراها، از آنها مشورت می‌گیریم. در واقع وجود چنین شورا‌هایی به ما در تنظیم اسناد مهمی مشابه «سند چشم‏ انداز موسیقی کشور» کمک بسیار می‏ کند. در اصل شورا‌های تخصصی حکم مشاوران ما را برای اتخاذ تصمیمات مهم ایفا می‏ کنند.

در بخش دیگری از این نشست آرش امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر به ارائه گزارشی از روند برنامه‏ ریزی جشنواره پرداخت و گفت: در سال‏‌های ابتدایی برگزاری جشنواره موسیقی فجر معمولا ۱۰ روز یا بیشتر به طول می‏ انجامید؛ اما بعد‌ها با مصادف شدن این جشنواره با برخی مناسبت‏ ها، تعداد روز‌های آن به هفت روز کاهش پیدا کرد و متاسفانه این به سنت تبدیل شد. در حالی که در کشور‌های دیگر جشنواره‌های موسیقی را در طولانی مدت مثلا ۲۵ روز برگزار می‏ کنند تا مخاطبان بتوانند برای دیدن برنامه‌های مورد علاقه‏ شان زمان بندی مناسب داشته باشند.

وی افزود: سال گذشته ۱۱۰ برنامه در جشنواره موسیقی فجر طی یک هفته برگزار شد. برگزاری یک هفته ‏ای چنین جشنواره‏‌ای با این حجم از برنامه، کار را هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ زمان‌بندی برای خانواده ‏ها مشکل می‏ کند. به همین دلیل امسال ما قصد داریم جشنواره را طی یک ماه از ۱ بهمن تا ۳۰ بهمن برگزار کنیم.

نصیر حیدریان عضو مشورتی شورای سیاست‏گذاری جشنواره و رهبر ارکستر سمفونیک تهران نیز در بخش پایانی این نشست عنوان کرد: زمانی که در اتریش رهبر اپرا بودم در حین اجرا‌ها با مخاطبانم سخن می ‏گفتم و تلاش داشتم تا با آنها ارتباط بگیرم. در آن زمان اعتقاد داشتم یکی از وظایف اصلی هنر و موسیقی ایجاد شادی برای مخاطبان است؛ امروز بیشتر از هر زمان دیگری همان اعتقاد را دارم و امیدوارم بتوانیم امید و شادی را در دل مردم کشورمان بیشتر کنیم. قطعا برگزاری جشنواره موسیقی فجر در همین راستا گام برمی‏ دارد و این نکته بسیار با ارزشی است.

