وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ محدودیت و تبعیضی در این سرزمین برای پیشرفت دختران و زنان وجود ندارد و آن‌ها نباید خود را محدود کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق روز سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه باقرالعلوم تبریز از زنان و دختران خواست همیشه پرسشگر و مطالبه گر باشند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان طلوع فردایی روشن تر از امروز را از قاب کلاس های درس خواهند دید، اظهار کرد: با وجود دانش آموزانی مثل شما آینده ای بسیار روشن تر برای این سرزمین رقم خواهد خورد و هیچ دشمن خارجی نمی تواند در تعیین سرنوشت این کشور دخالت کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره افتخار افرینی زنان این سرزمین در جنگ ۱۲ روزه گفت: شما در فضای مجازی و حقیقی نشان دادید که قلب شما برای این سرزمین می تپد.

صادق، ادامه داد: شیرزنان، دختران و مادران این سرزمین در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز مانند شما با پشتیبانی از مردان افتخار آفریدند.

وی یادآور شد: این سرزمین به همت جوانانش با تمام محدودیت ها و تحریم های ناروا، در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.

صادق، خطاب به دختران دانش آموز گفت: فارغ از اینکه در آینده چه جایگاه و شغلی انتخاب می کنید، بدانید که تک تک تان مدیر هستید و این مدیریت را با اندیشه و درایت زنانه خودتان برای رسیدن به آینده بهتر اعمال کنید.

در این مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی در مدرسه باقرالعلوم توسط وزیر راه و شهرسازی نواخته شد و از کتاب " مانده ایم و ایران ماند" در زمینه جنگ ۱۲ روزه رونمایی شد.

منبع ایرنا

برچسب ها: وزیر راه و مسکن ، سال تحصیلی جدید
خبرهای مرتبط
توزیع ۲ هزار بسته لوازم التحریر در مناطق عشایری و محروم اهر
برگزاری جشن شکوفه‌ها در مدارس آذربایجان شرقی
لذت مهر برای دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هیچ محدودیت و تبعیضی برای پیشرفت زنان در این سرزمین وجود ندارد
آخرین اخبار
هیچ محدودیت و تبعیضی برای پیشرفت زنان در این سرزمین وجود ندارد
پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خود اشتغالی به مددجویان بهزیستی هشترود
اهدای کیف و نوشت افزار به دانش آموزان ۳ شهر جنوب آذربایجان شرقی
عشایر کلیبر نسبت به کوچ فوری و انتقال دام‌ها به مناطق امن اقدام کنند
برگزاری جشن شکوفه‌ها در مدارس آذربایجان شرقی
بارش برف در آخرین روز تابستان در کلیبر
لذت مهر برای دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه