فرزانه صادق روز سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه باقرالعلوم تبریز از زنان و دختران خواست همیشه پرسشگر و مطالبه گر باشند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان طلوع فردایی روشن تر از امروز را از قاب کلاس های درس خواهند دید، اظهار کرد: با وجود دانش آموزانی مثل شما آینده ای بسیار روشن تر برای این سرزمین رقم خواهد خورد و هیچ دشمن خارجی نمی تواند در تعیین سرنوشت این کشور دخالت کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره افتخار افرینی زنان این سرزمین در جنگ ۱۲ روزه گفت: شما در فضای مجازی و حقیقی نشان دادید که قلب شما برای این سرزمین می تپد.

صادق، ادامه داد: شیرزنان، دختران و مادران این سرزمین در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز مانند شما با پشتیبانی از مردان افتخار آفریدند.

وی یادآور شد: این سرزمین به همت جوانانش با تمام محدودیت ها و تحریم های ناروا، در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.

صادق، خطاب به دختران دانش آموز گفت: فارغ از اینکه در آینده چه جایگاه و شغلی انتخاب می کنید، بدانید که تک تک تان مدیر هستید و این مدیریت را با اندیشه و درایت زنانه خودتان برای رسیدن به آینده بهتر اعمال کنید.

در این مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی در مدرسه باقرالعلوم توسط وزیر راه و شهرسازی نواخته شد و از کتاب " مانده ایم و ایران ماند" در زمینه جنگ ۱۲ روزه رونمایی شد.

