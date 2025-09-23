معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: امروز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در ۱۲۳ هزار و ۷۰۰ مدرسه کشور سال تحصیلی را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدمصطفی آذرکیش، روز سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه باقرالعلوم تبریز با بیان اینکه از این تعداد سهم آذربایجان‌شرقی ۷۵۰ دانش آموز است، گفت: ۹۴۳ هزار معلم نیز در سال تحصیلی وظیفه انتقال و تسهیل مهارت به دانش آموزان را انجام می دهند.

آذرکیش، با اعلام اینکه ۴۵ هزار نفر از معلمان کشور امروز در مدارس آذربایجان‌شرقی حاضر شدند، گفت: اهتمام و حمایت ملی از تعلیم و تربیت وجود دارد و همه ارکان موثر تعلیم و تربیت، نظام، حاکمیت و دولت برای ارایه خدمات، تمام قد در کنار دانش آموزان هستند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورشوی با اشاره به اینکه در سند تعلیم و تربیت، مدرسه نقطه اتکای دولت و ملت در جت پیشرفت کشور است یادآور شد: رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش اهتمام ویژه ای برای توسعه عدالت آموزشی در سطح کشور دارند.

آذرکیش با بیان اینکه امروز سال تحصیلی در سراسر کشور با روحیه مقاومت در فضای همدلی و توسعه عدالت آموزشی آغاز می شود، افزود: بیش از ۳۲۷ هزار معلم در دوره ابتدایی و ۲۶۳ هزار معلم در دوره متوسطه اول و دوم آموزش های لازم را برای تعلیم و تربیت دانش آموزان فرا گرفته اند و ۲۰ هزار میلیارد ریال سرانه آموزشی نیز توزیع شده است.

امروز سال تحصیلی جدید در بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ مدرسه آذربایجان شرقی آغاز شد.

منبع ایرنا