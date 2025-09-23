معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: امروز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در ۱۲۳ هزار و ۷۰۰ مدرسه کشور سال تحصیلی را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدمصطفی آذرکیش، روز سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه باقرالعلوم تبریز با بیان اینکه از این تعداد سهم آذربایجان‌شرقی ۷۵۰ دانش آموز است، گفت: ۹۴۳ هزار معلم نیز در سال تحصیلی وظیفه انتقال و تسهیل مهارت به دانش آموزان را انجام می دهند.

آذرکیش، با اعلام اینکه ۴۵ هزار نفر از معلمان کشور امروز در مدارس آذربایجان‌شرقی حاضر شدند، گفت: اهتمام و حمایت ملی از تعلیم و تربیت وجود دارد و همه ارکان موثر تعلیم و تربیت، نظام، حاکمیت و دولت برای ارایه خدمات، تمام قد در کنار دانش آموزان هستند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورشوی با اشاره به اینکه در سند تعلیم و تربیت، مدرسه نقطه اتکای دولت و ملت در جت پیشرفت کشور است یادآور شد: رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش اهتمام ویژه ای برای توسعه عدالت آموزشی در سطح کشور دارند.

آذرکیش با بیان اینکه امروز سال تحصیلی در سراسر کشور با روحیه مقاومت در فضای همدلی و توسعه عدالت آموزشی آغاز می شود، افزود: بیش از ۳۲۷ هزار معلم در دوره ابتدایی و ۲۶۳ هزار معلم در دوره متوسطه اول و دوم آموزش های لازم را برای تعلیم و تربیت دانش آموزان فرا گرفته اند و ۲۰ هزار میلیارد ریال سرانه آموزشی نیز توزیع شده است.

امروز سال تحصیلی جدید در بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ مدرسه آذربایجان شرقی آغاز شد.

منبع ایرنا

برچسب ها: سال تحصیلی جدید ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
وزیر راه و شهرسازی:
هیچ محدودیت و تبعیضی برای پیشرفت زنان در این سرزمین وجود ندارد
برگزاری جشن شکوفه‌ها در مدارس آذربایجان شرقی
لذت مهر برای دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هیچ محدودیت و تبعیضی برای پیشرفت زنان در این سرزمین وجود ندارد
آخرین اخبار
هیچ محدودیت و تبعیضی برای پیشرفت زنان در این سرزمین وجود ندارد
پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خود اشتغالی به مددجویان بهزیستی هشترود
اهدای کیف و نوشت افزار به دانش آموزان ۳ شهر جنوب آذربایجان شرقی
عشایر کلیبر نسبت به کوچ فوری و انتقال دام‌ها به مناطق امن اقدام کنند
برگزاری جشن شکوفه‌ها در مدارس آذربایجان شرقی
بارش برف در آخرین روز تابستان در کلیبر
لذت مهر برای دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه