\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u06f8 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f3\u06f6 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0648\u0637\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.\u00a0\u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u06af\u0631\u0648\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u062f\u0628\u06cc\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n