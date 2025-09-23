باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
۳۶ هزار دانش‌آموز شهید + فیلم

با آغاز جنگ تحمیلی بسیاری از دانش آموزان درس و مدرسه را رها کردند و راهی جبهه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دوران ۸ ساله دفاع مقدس ۳۶ هزار دانش آموز در راه دفاع از وطن به شهادت رسیدند. شهدایی که گروهی از آنها دانش آموزان یک دبیرستان در تهران بودند.

 

خداوند رحمتشون کنه و عزتشون بده انشالله
