باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی، نایب رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پیرو سیاست‌گذاری شورای اسلامی شهر تهران و اقدامات اجرایی شهرداری، اتوبوس‌های جدید برقی به ناوگان اضافه شده و برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در تهران موثر هستند.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ناوگان اتوبوسرانی با سوخت پاک گفت: تحقیقات نشان داده راندمان اتوبوس‌های برقی چندین برابر اتوبوس‌های دیزلی است و مصرف سوخت آنها به حدود یک چهارم اتوبوس‌های دیزلی کاهش می‌یابد، زیرا سوخت مورد استفاده در نیروگاه‌ها راندمان بالاتری دارد.

بابایی با اشاره به توسعه ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: امیدواریم با اقداماتی که تاکنون انجام شده و با بیش از ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس جدید و ۵۰۰ اتوبوس اورهال‌شده، تا پایان دوره این عدد به دو برابر افزایش یابد. این اقدامات بخشی از تلاش مدیریت شهری برای کاهش مشکل آلودگی هوا و ترافیک است.

وی همچنین به توسعه مترو اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد واگن‌های مترو و قرارداد‌های جدید باعث می‌شود مردم رغبت بیشتری به استفاده از حمل‌ونقل عمومی داشته باشند و این موضوع تأثیر مستقیم در کاهش آلودگی هوا و ترافیک دارد.

نایب رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها اشاره کرد: دستگاه‌هایی که مسئول رفع آلودگی هوا هستند وظایفشان در قانون مشخص شده و شهرداری تهران فراتر از وظایف خود در این حوزه اقدامات انجام داده است. انتظار داریم نمایندگان مجلس و قوه قضاییه دستگاه‌هایی که قصور کرده‌اند را پاسخگو کنند و وظایف نظارتی خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

بابایی در پایان اظهار کرد: اتوبوس‌های برقی، توسعه مترو و سایر اقدامات شهرداری تهران بخش مهمی از راهکار‌های کاهش آلودگی هوا و ترافیک پایتخت است و نشان می‌دهد که مدیریت شهری در این دوره توانسته اقدامات مؤثری انجام دهد.