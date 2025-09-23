فصل دوم مسابقات گلف قهرمانی کشور در بخش برترین‌ها از ۵ مهرماه با حضور ۳۰ گلف‌باز برتر مرد آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، فصل دوم مسابقات گلف قهرمانی کشور در بخش بازیکنان برتر مرد از ۵ تا ۱۰ مهرماه به صورت استروک‌پلی، انفرادی و بر اساس قوانین بین‌المللی و محلی به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می‌شود.

در این فصل از رقابت‌ها ۳۰ نفر از برترین گلف‌بازان مرد کشور با هم رقابت می‌کنند. مسابقات قهرمانی کشور در ۲ سطح آماتور و برترین‌ها برگزار خواهد شد که سطح برترین‌ها ۴ بار در سال (۴ فصل) تکرار می‌شود.

فصل چهارم رقابت‌ها درحالی اسفند ماه برگزار می‌شود که رقابت‌های این فصل هم جنبه جایزه بزرگ (برای انتخاب نفرات اول تا هشتم) را دارد و هم انتخابی تیم ملی (۴ نفر ملی‌پوش) محسوب می‌شود.

گفتنی است فصل نخست مسابقات گلف برترین‌های قهرمانی کشور از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ خردادماه برگزار شد.

برچسب ها: فدراسیون گلف ، مسابقات گلف
