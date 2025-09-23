انجمن اتیسم ایران درباره مصرف استامینوفن در دوران بارداری اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره‌ مصرف یا عدم مصرف هر دارویی در دوران بارداری باید تنها با مشورت پزشک متخصص انجام گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این اطلاعیه آمده است: اخیراً در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اخباری درباره‌ی ارتباط مصرف داروی پاراستامول / استامینوفن (تایلنول) در دوران بارداری با افزایش احتمال بروز اتیسم در کودکان منتشر شده است. در این خصوص، انجمن اتیسم ایران نکات زیر را به اطلاع خانواده‌ها و عموم جامعه می‌رساند:

عدم قطعیت یافته‌ها: برخی مطالعات پژوهشی به ارتباط احتمالی میان مصرف استامینوفن در دوران بارداری و بروز اتیسم اشاره کرده‌اند؛ اما این نتایج در تحقیقات دیگر تأیید نشده و همچنان متناقض و غیرقطعی باقی مانده‌اند. تا این لحظه، هیچ نهاد علمی یا بهداشتی معتبر در سطح بین‌المللی، ارتباط مستقیم و قطعی میان مصرف استامینوفن در دوران بارداری و بروز اتیسم را تأیید نکرده است.

نیاز به تحقیقات بیشتر: جامعه علمی جهان همچنان در حال بررسی این موضوع است. برای دستیابی به نتیجه‌ی نهایی، مطالعات گسترده‌تر، دقیق‌تر و کنترل‌شده‌تری مورد نیاز است؛ بنابراین هرگونه نتیجه‌گیری قطعی یا توصیه‌های مطلق در این مرحله زودهنگام است.

ابعاد انتشار اخبار دارویی: توجه به این نکته ضروری است که انتشار اخبار در حوزه دارو می‌تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، تجاری یا غیرعلمی باشد. از همین رو، بررسی علمی مستقل و بی‌طرفانه اهمیت ویژه دارد.

توصیه به خانواده‌ها: نگرانی والدین در این زمینه قابل درک است، اما تصمیم‌گیری درباره‌ی مصرف یا عدم مصرف هر دارویی در دوران بارداری باید تنها با مشورت پزشک متخصص انجام گیرد. مصرف خودسرانه یا قطع ناگهانی دارو بدون نظر پزشک می‌تواند عوارض جدی برای مادر و جنین به همراه داشته باشد.

مقابله با شایعات: انجمن اتیسم ایران تأکید می‌کند که شهروندان باید تنها به منابع معتبر علمی و رسمی اعتماد کنند و از پیگیری شایعات یا گزارش‌های تأییدنشده در فضای مجازی خودداری نمایند.

انجمن اتیسم ایران در کنار خانواده‌ها خواهد بود و با رصد مستمر یافته‌های علمی و تحلیل رویکرد‌های بین‌المللی در حوزه دارو، اطلاعات به‌روز و معتبر را در اختیار جامعه قرار خواهد داد.

منبع: انجمن اتیسم

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
ترامپ گیر داده به استامینوفن
۰
۱
پاسخ دادن
