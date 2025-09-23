با وجود چالش‌های موجود، دستگاه‌های اجرایی استان در راستای تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید، اقدامات راهبردی و عملیاتی متعددی را به انجام رسانده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به برگزاری جلسات منظم ستاد تحقق، رونمایی از کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری استان و تدوین کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی -ذاکریان مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در جهت تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید که دغدغه اصلی همه مردم است، دستگاه‌های اجرایی استان در شش ماهه نخست امسال اقدامات راهبردی و عملیاتی مهمی را به انجام رسانده‌اند؛ نامگذاری و تعیین شعار سال به عنوان یک فرمان، باید سرلوحه کار همه ادارات باشد و در همین جهت با ابتکار استاندار، اولین جلسه ستاد تحقق شعار سال استان در ابتدای سال برگزار و دبیرخانه این ستاد مشخص شد؛ تا به امروز، هفت جلسه ستاد تحقق با حضور دستگاه‌های کلیدی و موثر در این زمینه برگزار شده است.
 
او افزود: یکی از اقدامات مهم در این دوره، رونمایی از کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری استان بود که شامل تولیدات نرم‌افزاری و مکتوب سرمایه‌گذاری و همچنین نسخه دیجیتال آن است؛ این کیف که با الهام و استفاده از چرم شتر استان طراحی شده، تمامی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری استان را در خود جای داده و به همراه کتاب و ویژه‌نامه منتشر شده است؛ در این کیف مشخصات زمین‌های مورد نظر برای سرمایه‌گذاری، امتیازات آن‌ها، فاصله با مناطق اطراف و تمامی اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران به طور دقیق درج شده است.
 
ذاکریان بیان کرد: برای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شاخص‌های ۱۸ گانه ابلاغی از سوی وزارت کشور ملاک عمل قرار گرفته است؛ در این میان، وضعیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به عنوان یکی از شاخص‌های مهم، مورد توجه قرار گرفته است؛ این مرکز با داشتن کارشناسانی که به عنوان نقشه راه سرمایه‌گذار عمل می‌کنند، در حوزه‌های مختلف به سرمایه‌گذاران مشاوره ارائه می‌دهد.
 
 مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: کتاب ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری که به طور مداوم در حال به‌روزرسانی است، یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی محسوب می‌شود؛ این کتاب شامل ۶۷ طرح در حوزه صنعت و معدن، ۳۶ طرح در حوزه کشاورزی، ۷ طرح در حوزه گردشگری و صنایع دستی، ۳ طرح در حوزه نیرو و ۶ طرح در حوزه صنایع دانش‌بنیان است؛ همچنین، در حال حاضر ترجمه این کتاب به پنج زبان زنده دنیا از جمله انگلیسی، عربی، روسی و چینی در دستور کار قرار دارد تا در وب‌سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری بارگذاری شود.
 
او عنوان کرد: بحث سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان اهرم و مکمل تأمین زیرساخت‌ها و توسعه پایدار استان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در یک سال اخیر، ۱۷ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی جدید به ارزش بیش از ۹۵ میلیون دلار مصوب شده که از این تعداد، ۷ پروژه به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار به بهره‌برداری رسیده و برای ۳۳۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است؛ از این ۷ پروژه، سه مورد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شامل دو نیروگاه خورشیدی در خوسف و یک نیروگاه ده مگاواتی در سربیشه است؛ در حال حاضر نیز ده پروژه به ارزش بیش از ۶۲ میلیون دلار در دست ساخت است و پیگیری‌ها برای تسریع در بهره‌برداری آن‌ها ادامه دارد.
 
ذاکریان تصریح کرد: پروژه‌هایی که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کرده‌اند، ۴۳ درصد رشد داشته و پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز ۴۱ درصد رشد را نشان می‌دهند؛ همچنین، اشتغال‌زایی این پروژه‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته است.
 
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: در شش ماهه ابتدایی امسال، ۶ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی جدید در قالب ۷ پروژه صادر شده که ۴۴ مگاوات آن در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ ارزش کل این سرمایه‌گذاری‌ها بیش از ۳۰ میلیون دلار بوده و سرمایه‌گذاران از کشورهای چین، امارات و بریتانیا هستند که حدود ۸۵۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کنند؛ این طرح‌ها در مناطق قاینات، سرایان، خوسف و زیرکوه واقع شده‌اند.
 
او گفت: صدور مجوزهای بی‌نام، یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای تسریع در روند سرمایه‌گذاری است؛ تعداد مجوزهای بی‌نام صادر شده در استان به ۲۰۹ مجوز در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۷۶ مجوز در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی رسیده است. از این تعداد، ۱۰۰ مجوز مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت، ۹۹ مجوز مربوط به جهاد کشاورزی و ۱۰ مجوز مربوط به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است؛ پروژه‌های داخل شهرک‌ها شامل ۱۹ طرح در حوزه صنعت، ۱۷ طرح در جهاد کشاورزی و ۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی است.
 
ذاکریان افزود: یکی از چالش‌های اساسی در مسیر سرمایه‌گذاری، تهیه زمین مناسب و بهینه است که پرهزینه‌ترین و زمان‌برترین کار محسوب می‌شود؛ در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی، زمین‌های مناسب شناسایی و مواردی که هیچ مانع قانونی برای سرمایه‌گذاری ندارند، گزارش شده است؛ در مجموع، ۷۷۷ قطعه زمین برای سرمایه‌گذاری و نواحی عاری از مجوز شناسایی شده است که به قطعات بالای ۵۰ هکتار، ۳۰ هکتار، ۱۵ هکتار، ۱۰ هکتار، ۵ هکتار و زیر ۵ هکتار تقسیم‌بندی شده‌اند.
 
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: برای اولین بار، اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌های سال ۱۴۰۳ قبل از مهلت قانونی، به طور کامل و با کیفیت جذب شده است؛ این موفقیت با پیگیری‌های نماینده مردم استان و با همسویی و همراهی شورای دستگاه‌های نظارتی و پیگیری مجمع نمایندگان به دست آمده است. او ادامه داد: کیف سرمایه‌گذاری استان‌های مختلف، متشکل از پروژه‌های متنوع بر اساس اولویت‌های گوناگون است و تمامی ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، همراه با مجوزهای آماده، در دسترس سرمایه‌گذاران قرار دارد تا آن‌ها بتوانند در بخش مورد علاقه خود سرمایه‌گذاری کنند.
ایران جان خراسان جنوبی، فرصتی ناب برای درخشش استعدادهای دانش‌آموزی
