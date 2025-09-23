رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان با تأیید وقوع این حادثه دلخراش اظهار داشت:ساعت ۹:۵۸ دقیقه صبح امروز به دنبال انفجار یک تانکر، یک نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بابک هدائی  با اشاره به سرعت عمل نیرو‌های اورژانس افزود: به محض دریافت نخستین تماس، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. با وجود حضور سریع تیم‌های اورژانس، متأسفانه یکی از تعمیرکاران که هنگام وقوع انفجار داخل تانکر مشغول کار بود، پیش از رسیدن پرسنل جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس ادامه داد:تعمیرکار دوم نیز بر اثر شدت موج انفجار و خونریزی گسترده به شدت آسیب دید که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، برای ادامه مداوا به بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان منتقل شد.

او در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباخته، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در حین تعمیرات و کار با مخازن تحت فشار تأکید کرد.

 

منبع: روابط عمومی اورژانس کردستان 

برچسب ها: کردستان ، انفجار تانکر ، اورژانس ، یک کشته و یک مصدوم
خبرهای مرتبط
مصدومیت ۱۱ نفر بر اثر حوادث رانندگی در جاده‌های کردستان
 یازده مصدوم در دو حادثه رانندگی در کردستان
واژگونی مرگبار سمند در سنندج؛ دو کشته و دو مصدوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امنیت غذایی، رکن اصلی توسعه پایدار است
جشن شکوفه های کلاس اولی در بیش از هزار دبستان کردستان
کارخانه تولید آسفالت به علت آلوده کردن هوا در دیواندره پلمب شد
مبادلات تجاری کردستان از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت
آخرین اخبار
مبادلات تجاری کردستان از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت
امنیت غذایی، رکن اصلی توسعه پایدار است
جشن شکوفه های کلاس اولی در بیش از هزار دبستان کردستان
کارخانه تولید آسفالت به علت آلوده کردن هوا در دیواندره پلمب شد
راهکار‌های تقویت پروژه‌های فرهنگی و گردشگری کردستان بررسی شد