باشگاه خبرنگاران جوان- بابک هدائی با اشاره به سرعت عمل نیرو‌های اورژانس افزود: به محض دریافت نخستین تماس، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. با وجود حضور سریع تیم‌های اورژانس، متأسفانه یکی از تعمیرکاران که هنگام وقوع انفجار داخل تانکر مشغول کار بود، پیش از رسیدن پرسنل جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس ادامه داد:تعمیرکار دوم نیز بر اثر شدت موج انفجار و خونریزی گسترده به شدت آسیب دید که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، برای ادامه مداوا به بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان منتقل شد.

او در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباخته، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در حین تعمیرات و کار با مخازن تحت فشار تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی اورژانس کردستان