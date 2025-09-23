باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۱۲۰ مایلی شرق بندر عدن در یمن خبر داد. این حادثه در مسیر مهم کشتیرانی خلیج عدن رخ داده است.
بر اساس گزارشهای اولیه، ناخدای یک کشتی تجاری از برخورد شیء نامشخصی در آب و شنیدن صدای انفجار در مجاورت کشتی خبر داده است. این واقعه ساعت ۰۹:۵۱ به وقت گرینویچ گزارش شده است.
بنابر اعلام UKMTO، هیچ یک از خدمه کشتی آسیب ندیدهاند و کشتی توانسته است به مسیر خود به سوی بندر مقصد ادامه دهد. بررسیهای اولیه نشان میدهد کشتی خسارت جدی ندیده است.
این منطقه پیش از این نیز شاهد حوادث مشابهی بوده است: حملات متعدد به کشتیهای تجاری توسط نیروهای انصارالله، افزایش تنشهای دریایی در مسیرهای کشتیرانی حیاتی. سازمانهای بینالمللی به کشتیهای عبوری بارها حین عبور از این منطقه هشدار داده اند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. مقامات بینالمللی در حال بررسی دقیق علت حادثه هستند. احتمال صدور هشدارهای جدید امنیتی برای کشتیهای عبوری وجود دارد.
خلیج عدن یکی از حیاتیترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب میشود زیرا روزانه صدها کشتی تجاری از این مسیر عبور میکنند. امنیت این مسیر بر اقتصاد جهانی تأثیر مستقیم دارد. حوادث امنیتی در این منطقه میتواند قیمت جهانی نفت و کالاها را تحت تأثیر قرار دهد
این حادثه در حالی رخ داده که تنشهای دریایی در منطقه در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. ادامه این روند میتواند امنیت یکی از مهمترین شریانهای تجاری جهان را با چالش جدی مواجه کند.
منبع: الجزیره