سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۱۲۰ مایلی شرق بندر عدن در یمن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۱۲۰ مایلی شرق بندر عدن در یمن خبر داد. این حادثه در مسیر مهم کشتیرانی خلیج عدن رخ داده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، ناخدای یک کشتی تجاری از برخورد شیء نامشخصی در آب و شنیدن صدای انفجار در مجاورت کشتی خبر داده است. این واقعه ساعت ۰۹:۵۱ به وقت گرینویچ گزارش شده است.

بنابر اعلام UKMTO، هیچ یک از خدمه کشتی آسیب ندیده‌اند و کشتی توانسته است به مسیر خود به سوی بندر مقصد ادامه دهد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد کشتی خسارت جدی ندیده است.

این منطقه پیش از این نیز شاهد حوادث مشابهی بوده است: حملات متعدد به کشتی‌های تجاری توسط نیرو‌های انصارالله، افزایش تنش‌های دریایی در مسیر‌های کشتیرانی حیاتی. سازمان‌های بین‌المللی به کشتی‌های عبوری بارها حین عبور از این منطقه هشدار داده اند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. مقامات بین‌المللی در حال بررسی دقیق علت حادثه هستند. احتمال صدور هشدار‌های جدید امنیتی برای کشتی‌های عبوری وجود دارد.

خلیج عدن یکی از حیاتی‌ترین مسیر‌های کشتیرانی جهان محسوب می‌شود زیرا روزانه صد‌ها کشتی تجاری از این مسیر عبور می‌کنند. امنیت این مسیر بر اقتصاد جهانی تأثیر مستقیم دارد. حوادث امنیتی در این منطقه می‌تواند قیمت جهانی نفت و کالا‌ها را تحت تأثیر قرار دهد

این حادثه در حالی رخ داده که تنش‌های دریایی در منطقه در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. ادامه این روند می‌تواند امنیت یکی از مهم‌ترین شریان‌های تجاری جهان را با چالش جدی مواجه کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: عدن ، انفجار
خبرهای مرتبط
وقوع سیل در استان عدن یمن
سید الحوثی: عربستان و مصر از رژیم اسرائیل حمایت می‌کنند
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
پادشاه اردن طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
آخرین اخبار
فردی به جرم تلاش برای ترور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ محکوم شد
پادشاه اردن طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد
مکرون: ترامپ در صورتی می‌تواند جایزه نوبل را ببرد که درگیری غزه را متوقف کند
حماس اتهام ترامپ مبنی بر مانع‌تراشی در آتش‌بس غزه را رد کرد
امیر قطر: اسرائیل مذاکرات را ادامه جنگ به روش‌های دیگر و راهی برای فریب افکار عمومی می‌داند
آغاز سال تحصیلی مدارس خراسان رضوی با حضور ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی + فیلم
اسپانیا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل را تصویب کرد
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
گذرگاه مرزی تورخم پس از بسته‌شدن موقت، بار دیگر بازگشایی شد
محرومیت سومین سال افغانستان از حق رأی در سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
سرویس مخفی آمریکا تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
دانش، ایمان و خدمت؛ بنیاد حقیقی طلبگی + فیلم
زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۹ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند
کرملین: روسیه در صورت پایبندی آمریکا به پیمان استارت جدید، به آن پایبند خواهد بود
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
درخواست چین از آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه هسته‌ای
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
قزاقستان آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان را برعهده می‌گیرد
اعلام آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با افغانستان
پایان ماموریت سفیر قطر در کابل
کمک به زلزله زدگان کنر؛ ارسال کمک های فوری اتحادیه اروپا به افغانستان
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان