وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین بازگشایی مدارس در هنرستان هفتم تیر منطقه ۱۵ تهران همزمان با هفته دفاع مقدس، با اشاره به جایگاه مهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آینده روشن کشور را در گرو توجه جدی به هنرستان‌ها و پیوند آموزش با صنعت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میدری با بیان این‌که علت حضور در این هنرستان را تقدیر از دکتر ترکمان و تلاش هایش برای صنعت پلیمر دانست و اظهار داشت: انتخاب ورود وی به حوزه صنعت در کنار پزشکی، نشان‌دهنده باور جدی به نقش تعیین‌کننده صنعت در آینده کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که هنرستان‌ها باید با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و همکاری صنعتگران فعال شوند در ادامه افزود: این باعث می‌شود که دانش‌آموزان بتوانند مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار کار را بیاموزند.

تجربه کشور‌های موفق در آموزش مهارتی

او با اشاره به تجربه دیگر کشور‌ها تصریح کرد: در کشور‌هایی که امروز صنعتی و موفق هستند، نزدیک به ۸۰ درصد دانش‌آموزان به هنرستان می‌روند. در حالی که گاهی در ایران تصور می‌شود تنها مسیر موفقیت از دانشگاه می‌گذرد، اما واقعیت این است که هیچ هنرآموز هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند.
 

وی افزود: در دانشگاه تعداد محدودی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به چهره‌های برجسته تبدیل می‌شوند، اما بسیاری از فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها به صاحبان صنایع و کارآفرینان موفق بدل می‌گردند.

صنعت، عامل قدرت ملی در جهان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مقایسه جایگاه علمی و صنعتی کشور‌ها یادآور شد: چین با وجود آنکه برنده جایزه نوبل در رشته‌های علمی اندکی داشته است، امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان به شمار می‌رود. آلمان و ژاپن نیز با همین الگو، یعنی تلفیق آموزش دانشگاهی در کنار تقویت آموزش‌های فنی، به قدرت‌های صنعتی تبدیل شده‌اند.

او تأکید کرد: این کشور‌ها می‌دانند که ۸۰ درصد مسیر توسعه از طریق هنرستان‌ها و ۲۰ درصد از طریق دانشگاه‌ها تأمین می‌شود و بر همین اساس آینده خود را ساخته‌اند.

درس‌های چین برای ایران

میدری در ادامه به تجربه چین در مواجهه با فشار‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۰ سال مانع عضویت چین در سازمان ملل متحد شد و نماینده رژیم پیشین این کشور را به رسمیت می‌شناخت. با این حال، چین با مقاومت و پایداری سرانجام توانست جایگاه خود را تثبیت کند.
وی افزود: ایران نیز امروز در برابر فشار‌های آمریکا و اسرائیل مسیر مشابهی را انتخاب کرده است؛ راهی که مبتنی بر مقاومت در برابر ظلم و حرکت به سوی توسعه صنعتی است.

تأکید بر نقش جوانان

وزیر تعاون در پایان خطاب به دانش‌آموزان گفت: دو راهبرد اصلی کشور ما عبارتند از صنعتی شدن و ایجاد روابط عادلانه در سطح جهانی. تحقق این اهداف به دست شما جوانان و آینده‌سازان این سرزمین امکان‌پذیر خواهد بود.
وزیر پس از سخنرانی زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا در آورد.

برچسب ها: وزیر کار و تعاون ، اول مهر ، سال تحصیلی جدید
خبرهای مرتبط
در آیین آغاز سال تحصیلی مطرح شد:
بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مهارتی باکیفیت در طرح همنوا
با حضور وزرای کار و دادگستری انجام شد؛
اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه
وزیر راه و شهرسازی:
هیچ محدودیت و تبعیضی برای پیشرفت زنان در این سرزمین وجود ندارد
‌معاون وزیر آموزش و پرورش:
امروز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز به مدرسه رفتند
پیام وزیرآموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی؛
مهر؛ نوروز دانایی، سرآغاز شکوفایی و فصلی نو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
برا ادامه تحصیل هنرستانیها هم چنان کار رو براشون سخت کردن و هیچ امتیاز خاصی در مقابل رشته های نظری که راحت تر از هنرستانیها تو رشته هنر قبول میشن در نظر نگرفتن این دو سال اخیر هم که حتی فرصت شرکت در رشته زبانهای خارجه رو هم ازشون گرفته بودن
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
همش دروغ همش وعده والا اگه پدر ومادرا یه فکری به حال بچه هاشون نکنن یا حالا یه سرمایه ای براشون تهیه نکنن شما هیچ کاری برای حل مشکل بیکاری وفقر وتورم نمیکنید
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۳۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
حرف رایگان که میگن یعنی همین.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
فارغ التحصیل هنرستانم الان بیکارم نه تنها من بلکه همه ای دوستام هم مثل منن الان افسوس می‌خورم که کاش به جای این همه سال درس خوندن و هزینه و...میرفتم یه جایی کارگری میکردم الان وضیعتم خیلی عالی بود
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کاکاوند
۱۵:۱۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
هر رشته ای بیکار و کار نامرتبط با تحصیل داره این دیگه چه حرفیه میزنید اقای وزیر؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایدام
۱۴:۵۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
هنرستانی که باشی یعنی همه کاره و دست به اچار ولی هیچ کاره
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۴:۰۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
بله درسته، چون نهایتا مجبورن هر شغلی انجام بدن مثل همه رشته ها و مقاطع تحصیلی (البته به جز پزشکی)
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴

من عمرم را پای هنر گذاشتم
هنر تجسمی خوندم
سینما خوندم
مجسمه سازی خوندم
اکنون گرسنه و آواره ام
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
چرند نگو مومن الان من بیکارم
۱
۷
پاسخ دادن
صدور مجوز سلاح‌های شکاری و ورزشی به پلیس واگذار شد
جلوگیری از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد
مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
مرزبانان باند‌های قاچاق سوخت را منهدم کردند
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه
زنگ سایبری به صدا درآمد؛ برنامه سراسری پلیس فتا برای آموزش دانش‌آموزان
آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پی فعالیت سامانه بارشی شرق‌سو
بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مهارتی باکیفیت در طرح همنوا
آخرین اخبار
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد
مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پی فعالیت سامانه بارشی شرق‌سو
پارک‌های ترافیک آماده میزبانی از دانش‌آموزان
بازسازی ۹۵درصدی اماکن آسیب دیده جنگ ۱۲روزه؛ دستاوردی ماندگار برای مدیریت شهری
صدور مجوز سلاح‌های شکاری و ورزشی به پلیس واگذار شد
«اطلس ثبتی» تهران تدوین می‌شود
آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه
بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مهارتی باکیفیت در طرح همنوا
نوای موسم بازگشائی مدارس در منطقه ۱۸ پایتخت پیچید
آغاز مهر در منطقه ۸ با نام آرمین باکویی
زنگ سایبری به صدا درآمد؛ برنامه سراسری پلیس فتا برای آموزش دانش‌آموزان
جلوگیری از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت
مرزبانان باند‌های قاچاق سوخت را منهدم کردند
پروژه‌های بزرگ منطقه یک تا پایان سال به اتمام خواهد رسید
آموزش بدون اصول اخلاقی، تهدیدی برای جامعه است
اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه
هیچ هنرجوی هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند
وضعیت ترافیک اول مهر مطلوب بود/ لایحه تأمین آب باید هرچه سریع‌تر ارائه شود
آیین «مهر قلم»در مدارس دارالمومنین تهران
شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه همکاری کامل داشته باشند
دیدار اوحدی با خانواده معظم شهیدان «محمد سلیمی و ملکی سرولاتی»
اطلاعیه انجمن اتیسم ایران درباره مصرف استامینوفن (تایلنول) در دوران بارداری
راندمان اتوبوس‌های برقی چندین برابر اتوبوس‌های دیزلی است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی درباره ساختمان‌های ناایمن
محکومیت یک شرکت بازرگانی به دلیل عمل اجرا نکردن تعهد ارزی
ترافیک‌های سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی کلان‌شهر‌ها
برگزاری سه نمایشگاه در روزهای ممنوعه!
وکیل شکات پرونده منافقین: گستره جنایات گروهک منافقین به وسعت مردم ایران است