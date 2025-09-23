باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میدری با بیان این‌که علت حضور در این هنرستان را تقدیر از دکتر ترکمان و تلاش هایش برای صنعت پلیمر دانست و اظهار داشت: انتخاب ورود وی به حوزه صنعت در کنار پزشکی، نشان‌دهنده باور جدی به نقش تعیین‌کننده صنعت در آینده کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که هنرستان‌ها باید با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و همکاری صنعتگران فعال شوند در ادامه افزود: این باعث می‌شود که دانش‌آموزان بتوانند مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار کار را بیاموزند.

تجربه کشور‌های موفق در آموزش مهارتی

او با اشاره به تجربه دیگر کشور‌ها تصریح کرد: در کشور‌هایی که امروز صنعتی و موفق هستند، نزدیک به ۸۰ درصد دانش‌آموزان به هنرستان می‌روند. در حالی که گاهی در ایران تصور می‌شود تنها مسیر موفقیت از دانشگاه می‌گذرد، اما واقعیت این است که هیچ هنرآموز هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند.



وی افزود: در دانشگاه تعداد محدودی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به چهره‌های برجسته تبدیل می‌شوند، اما بسیاری از فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها به صاحبان صنایع و کارآفرینان موفق بدل می‌گردند.

صنعت، عامل قدرت ملی در جهان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مقایسه جایگاه علمی و صنعتی کشور‌ها یادآور شد: چین با وجود آنکه برنده جایزه نوبل در رشته‌های علمی اندکی داشته است، امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان به شمار می‌رود. آلمان و ژاپن نیز با همین الگو، یعنی تلفیق آموزش دانشگاهی در کنار تقویت آموزش‌های فنی، به قدرت‌های صنعتی تبدیل شده‌اند.

او تأکید کرد: این کشور‌ها می‌دانند که ۸۰ درصد مسیر توسعه از طریق هنرستان‌ها و ۲۰ درصد از طریق دانشگاه‌ها تأمین می‌شود و بر همین اساس آینده خود را ساخته‌اند.

درس‌های چین برای ایران

میدری در ادامه به تجربه چین در مواجهه با فشار‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۰ سال مانع عضویت چین در سازمان ملل متحد شد و نماینده رژیم پیشین این کشور را به رسمیت می‌شناخت. با این حال، چین با مقاومت و پایداری سرانجام توانست جایگاه خود را تثبیت کند.

وی افزود: ایران نیز امروز در برابر فشار‌های آمریکا و اسرائیل مسیر مشابهی را انتخاب کرده است؛ راهی که مبتنی بر مقاومت در برابر ظلم و حرکت به سوی توسعه صنعتی است.

تأکید بر نقش جوانان

وزیر تعاون در پایان خطاب به دانش‌آموزان گفت: دو راهبرد اصلی کشور ما عبارتند از صنعتی شدن و ایجاد روابط عادلانه در سطح جهانی. تحقق این اهداف به دست شما جوانان و آینده‌سازان این سرزمین امکان‌پذیر خواهد بود.

وزیر پس از سخنرانی زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا در آورد.