باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کاخ سفید روز دوشنبه مدعی شد درخواست نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، برای گفتوگو با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، به منظور کاهش تنش بین دو دشمن دیرینه رد شده است.
ترامپ هشت ناو جنگی و یک زیردریایی را در یک عملیات به اصلاح ضد مواد مخدر به جنوب دریای کارائیب اعزام کرده است، اقدامی که ونزوئلا بیم دارد ممکن است مقدمهای برای حمله باشد.
نیروهای آمریکا در هفتههای اخیر حداقل سه قایق را که مدعی بودن مواد مخدر حمل می کند را در سواحل ونزوئلا منهدم کردهاند که در پی آن شماری کشته شدهاند.
دولت ونزوئلا روز یکشنبه نامهای را که مادورو برای ترامپ ارسال کرده بود، منتشر کرد.
مادورو در این نامه اتهامات آمریکا مبنی بر رهبری یک کارتل مواد مخدر را «کاملاً دروغ» خواند و از ترامپ خواست «صلح را حفظ کند.»
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در واکنش مدعی شد که نامه مادورو حاوی «دروغهای زیادی» است. وی افزود موضع دولت ترامپ در مورد ونزوئلا «تغییر نکرده است» و این رژیم را «غیرقانونی» میدانند.
مادورو دوشنبه شب در برنامه هفتگی تلویزیونی خود گفت: «این اولین نامه بود، مطمئناً نامههای بیشتری خواهم فرستاد.» وی در این برنامه گفت هدف او «دفاع از حقیقت ونزوئلا» است.
وی افزود: «اگر دربی را ببندند، پنجرهای را باز میکنی، و اگر پنجرهای را ببندند، با حقیقت کشورت دری را باز میکنی، تا جهان را روشن کند، کاخ سفید را با نور حقیقت ونزوئلا روشن کند.»
ولادیمیر پادریینو لوپز، وزیر دفاع مادورو، هفته گذشته آمریکا را به راه انداختن «جنگ اعلامنشده» در کارائیب متهم کرد و تأکید کرد که سرنشینان قایقهای مشکوک به حمل مواد مخدر «بدون حق دفاع اعدام شدهاند.»
هزاران ونزوئلایی در پاسخ به فراخوان مادورو برای تقویت دفاع از این کشور تحت آموزش نظامی قرار گرفته اند.
منبع: خبرگزاری فرانسه