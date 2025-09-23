فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در جنگ ۱۲ روزه، نیرو‌های مسلح نشان دادند که امنیت این سرزمین خط قرمز ملت است و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده رو‌به‌رو خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، نوشت: فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‌ای سترگ و جاودانه است که در آن فرزندان دلیر این مرز و بوم، با ایمان، ایثار و اراده‌ه‌ای شکست‌ناپذیر، در برابر هجوم دشمن ایستادند و عظمت روح مقاومت را در تاریخ ثبت کردند. این ایام، نماد پایداری ملتی است که در مصاف با ظلم، سر خم نکردند و از جان خویش برای پاسداری از دین، وطن و کرامت انسانی گذشتند.

در ادامه این پیام آمده است: اکنون در پرتو همان فرهنگ ناب ایثار و مقاومت و در هنگامه دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی، بار دیگر ملت بزرگ ایران و فرزندان برومندش در نیرو‌های مسلح نشان دادند که امنیت این سرزمین، خط قرمز ملت است و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده، قاطع و درخور مواجه خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیام خود تاکید کرد: ملت سرافراز ایران در این آزمون بزرگ با عزمی بلند و ایمانی راسخ، در برابر تجاوز و شرارت رژیم غاصب صهیونیستی مقتدرانه ایستادند و نه‌تنها پیام صلابت ایران عزیز را به جهان مخابره کردند، بلکه معادلات جبهه استکبار را دگرگون ساختند.

امیر ایرانی با بیان اینکه بی‌تردید، راه شهیدان و آموزه‌های دفاع مقدس همچنان مشعل فروزانی است که مسیر عزت و استقلال ملت ایران را روشن می‌سازد، اعلام کرد: نیرو‌های مسلح مقتدر، با تمام توان، آمادگی خود را برای دفاع همه‌جانبه از مرز‌های زمینی، دریایی، هوایی و عقیدتی کشور عزیزمان حفظ و تقویت خواهند کرد.

وی در ادامه پیام خود آورده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه‌ی شهدای بلندمرتبه این مرز و بوم، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به فرماندهان، جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و تمامی رزمندگان خدوم نیرو‌های مسلح به‌ویژه دریادلان ولایتمدار تبریک عرض کرده و اعلام می‌کنم که نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده همچون گذشته، با تکیه بر ایمان، تخصص، آمادگی رزمی و تبعیت از منویات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان پیام خود از خداوند متعال برای همگان، فیض معنوی کامل و بهره‌مندی از رحمت واسعه الهی را در سایه عنایات ویژه اهل بیت (ع)، حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا له الفداء) و تحت هدایت خردمندانه فرماندهی معظم و معزز کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز، مسئلت داشت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
اگر دشمن خونخوار تصور می کند ملت ایران از آرمانهای انقلاب فاصله گرفته سخت در اشتباه است بلکه ملت ایران از شناختی که از قبیله آدم خوار صهیونیستی و آمریکا پیدا کرده نسبت به آرمانهای انقلاب و تمامیت ارضی و عزت و شرف خود پایبندترند و آنها نباید فریب پرت و پلاگویی چند وطن فروش احمق و حقیر را بخورند و تحلیل خود را براساس رفتارآنها قرار دهند .
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
برادر ایرانی انصافا که یک ایرانی مسلمان اصیل هستید.
وجود شما سرباز ولایت باعث دلگرمی ملت غیور ایران است .
موفق و پیروز و سربلند بوده و باشید.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما........
۱
۶
پاسخ دادن
