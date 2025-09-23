پلیس راهور تهران بزرگ از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت جلوگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پلیس راهور تهران بزرگ قبل از شروع مهرماه اعلام کرد که در دو هفته اول این ماه، تردد هرگونه کامیون، کامیونت و ... حتی با مجوز نیز از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح در سطح معابر پایتخت ممنوع است.

بر همین اساس مأموران پلیس راهور پایتخت برای جلوگیری از هرگونه افزایش ترافیک، از تردد این نوع خودرو‌ها در سراسر شهر جلوگیری می‌کنند.

در حال حاضر مأموران پلیس راهور در تمام میادین اصلی مثل میدان آزادی، میدان ونک، میدان فردوسی، اتوبان همت و ... حضور داشته و این خودرو‌ها تا ساعت ۱۰ صبح متوقف می‌شوند.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: پلیس راهور ، تردد کامیون
