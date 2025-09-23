باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمای روز قیامت که رسما مرکز ملی عملیات هوایی (NAOC) نام دارد، برای حمل رئیسجمهور، وزیر دفاع و سایر مقامات ارشد نظامی در شرایط بحرانی طراحی شده. هواپیمای روز قیامت در برابر انفجار هستهای، پالسهای الکترومغناطیسی مقاوم است و سیستم ارتباط ماهوارهای دارد.
هواپیمای روز قیامت، E-4B Nightwatch، در واقع یک مرکز فرماندهی متحرک است که برای شرایط اضطراری ملی طراحی شده است. این هواپیما در برابر حوادث هستهای مقاوم است. همچنین، سپر محافظتی در برابر پالسهای الکترومغناطیسی دارد و به سیستم ارتباطات ماهوارهای مجهز شده تا رهبران با نیروهای زمینی در ارتباط باشند. همین سیستم ارتباطی دلیل وجود برآمدگی عجیب بالای هواپیمای بوئینگ E-4B است.
چهار فروند هواپیمای روز قیامت در نبراسکا مستقر هستند و حداقل یکی از آنها همیشه آمادهی پرواز است. آخرین استفادهی عملیاتی مهم از این هواپیماها به ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برمیگردد که بر فراز واشنگتن دیسی دیده شدند. نیروی هوایی آمریکا برای صرفهجویی در منابع، این هواپیماها را همیشه در آسمان نگه نمیدارد، اما آنها را برای آزمایش و رویدادهای خاص با تدابیر امنیتی ویژه به پرواز درمیآورد. E-4B همچنین هواپیمای وزیر دفاع در سفرهای خارج از آمریکا است. در صورت نیاز، این هواپیماها میتوانند در حین پرواز سوختگیری کنند و تا یک هفته در آسمان بمانند.
مانند ایر فورس وان که آن هم ساخت بوئینگ است، هواپیماهای روز قیامت E-4B Nightwatch نیز قدیمی شدهاند. با وجود بهروزرسانیهای مداوم، این هواپیماها در دههی ۱۹۷۰ ساخته شدهاند. در سال ۲۰۱۹، نیروی هوایی آمریکا برنامهی مرکز عملیات هوایی پایدار (SAOC) را برای جایگزینی آنها آغاز کرد. ناوگان جدید شامل آشیانهها و امکانات آموزشی بهروز هم خواهد بود. در سال ۲۰۲۴، قراردادی به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد دلار با شرکت Sierra Nevada Corporation برای طراحی هواپیماهای جدید بسته شد که قرار است تا سال ۲۰۳۶ تحویل داده شوند.
منبع: خبر آنلاین