معاون هماهنگ کننده فراجا با اشاره به اینکه تجربیات جنگ ۱۲ روزه فراجا بسیار ارزشمند بود، بر لزوم ثبت و توسعه این تجربیات تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار حمید رضا اشراق در جمع فرماندهان و مدیران مجموعه انتظامی استان فارس در شیراز، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: امیدوارم همگی ادامه دهنده راه نورانی شهدای گرانقدر باشیم.

او ضمن تشریح نقش فراجا در جنگ ۱۲ روزه، ادامه داد: تجربه ۱۲ روزه جنگ نشان داد که فراجا ظرفیت بسیار بالایی دارد و توانست خود را با شرایط جنگ تطبیق داده و اثر گذار باشد.

معاون هماهنگ کننده فراجا گفت: مجموعه انتظامی در جنگ ۱۲ روزه هم موضوع برقراری نظم و امنیت جامعه را به خوبی انجام داد و هم توانست نقش‌های دیگر خود را نیز به درستی و به موقع ایفا کند.

سردار اشراق افزود: باید تجربیات جنگ ۱۲ روزه را ثبت و توسعه دهیم چرا که تهدیدات دشمنان ایران اسلامی همواره وجود دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود بر صیانت از کارکنان انتظامی تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و سطح ارتباط مردم با مجموعه انتظامی، فرماندهان به موضوع صیانت از کارکنان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی فراجا در سال جاری توجه لازم را داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده فراجا بر لزوم توجه و رسیدگی ویژه به موضوع معیشت کارکنان انتظامی تأکید کرد.

در ابتدای این جلسه، سردار "عزیزاله ملکی" فرمانده انتظامی استان فارس گزارشی مشروح از اقدامات و عملکرد این فرماندهی در راستای معیشت و تأمین منازل سازمانی و ملکی کارکنان انتظامی استان ارائه داد.

