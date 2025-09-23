فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق به عنف در بلوار قدوسی شیراز خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انجام سرقت به عنف گردنبند طلا یک خانم توسط راکب یک دستگاه موتور سیکلت در بلوار قدوسی شیراز، بلافاصله ماموران به محل حادثه اعزام و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سارق را شناسایی و در یک عملیات وی را دستگیر کردند.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه گردنبند مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

سارقان کابل برق دستگیر شدند

جانشین فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری سارقان سیم برق با ۱۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ داوود فرهادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان کازرون، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی از محل وقوع سرقت‌ها، رد پای ۲ نفر از سارقان سابقه دار در رابطه با این سرقت‌ها شناسایی و در یک عملیات دستگیر شدند.

سرهنگ فرهادی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقداری سیم و کابل برق کشف کردند، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات و بازجویی‌های به عمل آمده تاکنون به ۱۱ فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کردند.