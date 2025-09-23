باشگاه خبرنگاران جوان -حبیب‌الله طاهرخانی در جریان بازدید از چند پروژه ساخت مسکن در شهرستان مراغه اظهار کرد: با توجه به هزینه بالای تامین حامل‌های انرژی و زیرساخت‌ها در سایت‌های مختلف حوزه مسکن در شهر‌های کشور، استفاده از خط اعتباری ویژه مسکن محرومان و نیز دستورالعمل حمایتی وزارتخانه برای دهک‌های کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است.

وی مشکلات موجود در پروژه‌های مسکن را ناشی از هزینه‌های بالای ساخت و ساز عنوان و اضافه کرد: با بررسی وضعیت نهایی پروژه‌های در دست ساخت شهرستان مراغه و در جریان نشست با کارگزاران و پیمانکاران، وضعیت مالی و برنامه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تعیین خواهد شد تا روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها سرعت بگیرد.

طاهرخانی با اشاره به اینکه کمیته امداد و بهزیستی آغازگر طرح‌های مسکن حمایتی بوده‌اند، افزود: این سازمان‌های حمایتی باید منابع مالی مورد نیاز خود را نیز در پروژه‌ها تزریق کنند تا فشار هزینه‌های هنگفت ساخت مسکن از دوش خانوار‌های کم برخوردار برداشته شود.

وی به بازدید خود از سایت ۵۰۰ واحدی رضا تپه سی توسعه و عمران مراغه اشاره کرد و گفت: این پروژه به دلیل عدم تأمین تسهیلات بانکی با کندی پیشرفت رو‌به‌رو بود که به تازگی قرارداد تسهیلات آن منعقد شده و با تزریق منابع، روند اجرای آن سرعت می‌گیرد.

طاهرخانی ادامه داد: این پروژه ۲ مشکل اصلی شامل نبود راه دسترسی و عدم اجرای شبکه‌های آب، برق و فاضلاب نیز دارد که نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و تعامل با وزارتخانه‌های متبوع است که باید مدیران استانی و شهرستانی در این رابطه فعال‌تر عمل کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اجرای پروژه ۴۰۰ واحدی ستاد اجرایی امام در مراغه را با هدف تمرکز بر تامین مسکن برای دهک‌های یک تا چهار و خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دانست و یادآور شد: در این پروژه نیز به دلیل محدودیت توان مالی، مداخله و حمایت دولت باید پررنگ‌تر باشد.

طاهرخانی با تاکید بر اینکه خدمات زیربنایی و راه‌های دسترسی باید همزمان با ساخت واحد‌های مسکونی آغاز شود، گفت: در این حالت و پس از تکمیل پروژه‌ها نیازی به تامین زیرساخت‌ها نخواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما