کرملین اعلام کرد روسیه در صورت پایبندی آمریکا به پیمان استارت جدید، به آن پایبند خواهد بود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سهشنبه تأیید کرد که روسیه مایل است در صورت پایبندی واشنگتن به پیمان کنترل تسلیحات هستهای استارت جدید با ایالات متحده، به آن پایبند باشد. با این حال، او گفت که اگر ایالات متحده محدودیتهای مندرج در این پیمان را اجرا نکند، باید اقداماتی انجام شود.
کرملین روز سهشنبه اعلام کرد که اجازه دادن به انقضای پیمان استارت جدید با ایالات متحده در فوریه آینده، برای امنیت بینالمللی پرخطر خواهد بود. پسکوف با توجه به انقضای استارت جدید در ۵ فوریه ۲۰۲۶ هشدار داد: ما واقعاً در آستانه وضعیتی هستیم که ممکن است بدون هیچ سند دوجانبهای که ثبات و امنیت استراتژیک را تنظیم کند، باقی بمانیم، که البته از نظر وضعیت جهانی مملو از خطرات بزرگی است.
او بر اهمیت گفتوگو با ایالات متحده تأکید کرد، اما گفت که مذاکره برای یک توافق جدید قبل از انقضای مهلت عملاً غیرممکن است.
او گفت که در صورت عدم موافقت آمریکا با تمدید یکساله این پیمان — همانگونه که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه روز دوشنبه پیشنهاد کرد — مسکو مجبور به اتخاذ اقدامات نامشخصی خواهد بود.
منبع: تاس