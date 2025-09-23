باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در گفت‌و‌گو با رسانه ملی اظهار داشت: ظرفیت کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان شهریور ماه به ۲۳۵۰ مگاوات رسیده و ما از این عدد عبور کرده‌ایم.

وی در ادامه به برنامه‌های وزارت نیرو در راستای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: امروز با حضور وزیر نیرو، ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی افتتاح شد که در طول این چند سال گذشته کم‌نظیر و بی‌نظیر بوده است.

طرزطلب همچنین از آغاز اقدامات جدید برای تشویق مردم به نصب پنل‌های خورشیدی خبر داد و افزود: ما یک فراخوان اعلام خواهیم کرد که هموطنان بتوانند به صورت خاص از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای نصب نیروگاه‌های پشت بامی استفاده کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که بتوانیم این موضوع را توسعه دهیم و تا پایان سال آینده، ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی را در سراسر کشور راه‌اندازی کنیم.