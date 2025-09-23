سرویس مخفی آمریکا همزمان با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ماموران فدرال آمریکا شبکه‌ای از دستگاه‌ها را در منطقه نیویورک برچیدند که برای تهدید مقامات ارشد دولت ایالات متحده استفاده می‌شد و نشانه‌هایی از دخالت خارجی داشت. طبق بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه، مأموران بیش از ۳۰۰ سرور سیم‌کارت و ۱۰۰۰۰۰ سیم‌کارت را در چندین مکان در شعاع ۳۵ مایلی شهر نیویورک کشف کردند.

 سرویس مخفی با توجه به اینکه هرگونه حمله‌ای می‌توانست نیویورک را در زمانی که رهبران جهان برای جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در این شهر گرد هم می‌آیند، به شدت مختل کند، به سرعت وارد عمل شد.

این سرویس مقاماتی را که تهدید شده‌اند، ماهیت تهدید یا کشور‌هایی را که ممکن است درگیر آن بوده باشند، شناسایی نکرده است.

آنها گفتند که سرویس مخفی به دلیل حساسیت‌های پیرامون جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته، به طور علنی از هیچ کشوری نام نبرده است.

شان کوران، مدیر سرویس مخفی در این بیانیه گفت: «پتانسیل اختلال در ارتباطات مخابراتی کشورمان که توسط این شبکه از دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، قابل اغماض نیست.» او گفت که این تحقیقات «برای عاملان بالقوه روشن می‌کند که تهدید‌های قریب‌الوقوع علیه افراد تحت حمایت ما بلافاصله بررسی، ردیابی و خنثی خواهند شد.»

این افراد با استفاده از سرور‌های سیم‌کارت و هزاران کارت می‌توانند تهدید ناشناس ارسال کنند و حملاتی مانند غیرفعال کردن برج‌های سلولی و شبکه‌های ارتباطی فراگیر انجام دهند.

مشخص نبود که آیا این شبکه با موجی از حوادث اوایل امسال که در آن عاملان ناشناس خود را به جای سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه جا زدند، مرتبط بوده است یا خیر. در طول تابستان، یک تلگراف وزارت امور خارجه گفت که یک فرد ناشناس پس از ایجاد یک حساب سیگنال که وانمود می‌کرد حساب روبیو است، در اواسط ژوئن، برای حداقل پنج نفر از جمله «سه وزیر امور خارجه، یک فرماندار ایالات متحده و یک عضو کنگره ایالات متحده»، پیام‌های صوتی و متنی گذاشته است.

منبع: بلومبرگ

