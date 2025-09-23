باشگاه خبرنگاران جوان- حسن عباسی روز سه‌شنبه در حاشیه سفر به شهرستان مرزی قصرشیرین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بازدید از مرز‌های خسروی، پرویزخان و سومار، ماموریت اصلی خود را بررسی روند فعال‌سازی مرز سومار و توسعه زیرساخت‌های مرزی اعلام کرد.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین نشست کمیسیون مشترک مرزی ایران و عراق در تهران و حضور عمرالوائلی رییس گذرگاه‌های مرزی عراق، گفت: فعال‌سازی مرز سومار به عنوان اولویت اصلی کمیسیون مطرح و برنامه‌ریزی‌های جامعی برای اجرای طرح جامع مرز سومار، تکمیل سالن‌های مسافری و تجاری، جاده‌های دسترسی و استقرار تجهیزات لازم از جمله بخش گذرنامه صورت گرفته است.

عباسی افزود: در حال حاضر بخش تجاری مرز سومار فعال است و تلاش داریم بخش مسافری نیز با هماهنگی و استقرار موقت دستگاه‌های مربوطه هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا امکان تردد مسافری به صورت رسمی فراهم شود.

مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور به وضعیت مرز‌های خسروی و پرویزخان نیز پرداخت و گفت: مرز پرویزخان پس از بندر شهید رجایی، دومین مرز تجاری کشور است که با تکمیل و بهبود زیرساخت‌ها ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت دارد.

او ادامه داد: روند توسعه مرز پرویزخان تا پایان آذرماه به بهره‌برداری می‌رسد و روان‌سازی تردد کامیون‌ها به هدف اصلی تبدیل شده است.

وی در خصوص مرز خسروی بیان کرد: پیشرفت قابل توجهی در زمینه توسعه امکانات و زیرساخت‌ها در این مرز رسمی به خصوص برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی انجام شده و امسال شاهد افزایش چشمگیر تردد زائران بودیم و امیدواریم روند توسعه در سال‌های آتی نیز ادامه یابد تا بخشی از بار ترافیکی مرز مهران کاسته شود.

عباسی ضمن تقدیر از همکاری مسوولان استانی، استاندار کرمانشاه، مدیرکل امنیتی استان، فرماندار قصرشیرین و نیرو‌های مسلح، یادآور شد: مردم مرزنشین قصرشیرین با سابقه پایداری فراوان از دوران دفاع مقدس تاکنون، نقش مهمی در حفظ امنیت کشور ایفا کرده‌اند و ما متعهدیم که با همکاری دستگاه‌ها، وضعیت امنیتی، اقتصادی و رفاهی این مناطق را بیش از پیش ارتقا دهیم.

وی همچنین بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی، معیشتی و اقتصادی در مناطق مرزی تأکید کرد و گفت: ایجاد بازارچه‌ها و مرز‌های رسمی، تقویت آموزش و پرورش و رفع محرومیت‌ها از اولویت‌های اصلی در جهت فراهم کردن فرصت‌های برابر برای مرزنشینان است.

مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور در سفری ۲ روزه به بررسی وضعیت مرز‌های سومار، پرویزخان و خسروی پرداخت و امروز نیز حضور در شورای آموزش و پرورش قصرشیرین و مراسم آغازین سال تحصیلی در دبیرستان رسالت این شهرستان از دیگر برنامه‌های وی بود. در این سفر مدیرکل امنیتی استانداری کرمانشاه و فرمانداران قصرشیرین و گیلانغرب و مسوولان محلی وی را همراهی کردند.

این بازدید نشان‌دهنده اهتمام جدی وزارت کشور برای تأمین امنیت و توسعه پایدار مرز‌های غربی کشور است.

فعالیت ۵ گمرک مرزی در استان کرمانشاه

استان کرمانشاه در مجموع افزون بر ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرز ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی فعال است.

شهرستان مرزی قصرشیرین با عراق افزون بر ۱۸۶ کیلومتر مرز دارد که در امتداد این مرز، مرز‌های رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد که مبادلات اقتصادی، تجاری و صادرات کالا به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق از این ۲ مرز انجام می‌شود.

مرز خسروی دارای بزرگترین پایانه زمینی بین المللی خاورمیانه در گذشته جزئی از راه ابریشم بوده که خسروی - منذریه مسیر اصلی به سمت جاده بغداد پایتخت کشور عراق و از این طریق به کشور سوریه و در نهایت به بندر حلب در ساحل دریای مدیترانه متصل می‌شود.

مرز رسمی خسروی در فاصله ۱۵ کیلومتری قصرشیرین تا بغداد پایتخت عراق ۱۹۰، نجف ۳۸۰، کربلا ۳۰۰، کاظمین ۲۰۳ و تا سامرا ۳۲۶ کیلومتر فاصله دارد و به دلیل مسافت کوتاهی که نسبت به سایر مرز‌های کشورمان با شهر‌های زیارتی و مهم عراق دارد، کانونی مهم برای تردد مسافران و زائران ایرانی و عراقی است.

مرز رسمی پرویزخان قطب اقتصادی غرب کشور و یکی از مرز‌های فعال است که حدود ۴۵ درصد صادرات کالا‌های غیرنفتی ایران به عراق از طریق آن انجام می‌شود.

اکنون عمده کالا‌های صادراتی از مرز پرویزخان به مناطق کردنشین عراق، به ویژه شهر‌های کلار، سلیمانیه، موصل، خانقین و کرکوک ارسال می‌شوند.

پارسال در مجموع هفت میلیون و ۹۴۵ هزار تن کالای صادراتی و ترانزیت به ارزش بیش از سه میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار از مرز پرویزخان به عراق صادر شد.

مرز سومار نزدیکترین مرکز مبادلاتی ایران به بغداد با ۱۵۵ کیلومتر است که در فاصله تقریبی ۸۰ کیلومتری شهر گیلان‌غرب و مجاورت شهر سومار از توابع شهرستان مرزی قصرشیرین واقع شده و به دلیل نزدیکی به پایتخت عراق در میان دیگر مرز‌های کشورمان با بخش عربی این کشور از مسیر‌های مهم برای فعالان اقتصادی و تجار ایرانی و عراقی جهت تسهیل صادرات و واردات محسوب است.