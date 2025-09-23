شهروندخبرنگار ما تصاویری از به صدا درآمدن زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی مراسم زنگ مهر و مقاومت با حضور و سخنرانی دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس و تاجری بخشدار محترم مرکزی هریس، خانم عدل رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هریس، نیکنام مدیر آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از مسئولان در دبیرستان مردانی آذر این شهرستان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

حال و هوای اولین روز مدرسه در هریس از لنز دوربین شهروندخبرنگار

مراسم بازگشایی مدارس

بازگشایی مدارس

مراسم بازگشایی مدارس

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سال تحصیلی جدید ، بازگشایی مدارس ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدارس شهرستان هریس
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
چهل هفتمین مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز نوسازی و افتتاح شد + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
زنگ آغاز سال تحصیلی و افتتاح هنرستان تخصصی مکانیک درمنطقه کم‌برخوردار نیشابور + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم یادبود شهدای جاویدالاثر در فیروزه + عکس
بارش باران جان تازه به اهر بخشید + فیلم
چهل هفتمین مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز نوسازی و افتتاح شد + عکس و فیلم
گزارش تصویری از نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدارس شهرستان هریس
گلایه سربازان از تاخیر در پرداخت حقوق
برگزاری رزمایش توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته کامل تحصیلی در شهرستان اهر
زنگ مهر و ایثار در دبیرستان مالک اشتر دیزج دیز نواخته شد + عکس و فیلم
زنگ آغاز سال تحصیلی و افتتاح هنرستان تخصصی مکانیک درمنطقه کم‌برخوردار نیشابور + عکس
حال و هوای اولین روز مدرسه در هریس از لنز دوربین شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
حال و هوای اولین روز مدرسه در هریس از لنز دوربین شهروندخبرنگار
زنگ آغاز سال تحصیلی و افتتاح هنرستان تخصصی مکانیک درمنطقه کم‌برخوردار نیشابور + عکس
زنگ مهر و ایثار در دبیرستان مالک اشتر دیزج دیز نواخته شد + عکس و فیلم
گزارش تصویری از نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدارس شهرستان هریس
گلایه سربازان از تاخیر در پرداخت حقوق
چهل هفتمین مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز نوسازی و افتتاح شد + عکس و فیلم
برگزاری رزمایش توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته کامل تحصیلی در شهرستان اهر
بارش باران جان تازه به اهر بخشید + فیلم
برگزاری مراسم یادبود شهدای جاویدالاثر در فیروزه + عکس
مشکلات تاخیر در صدور برگه فارغ التحصیلان رشته الهیات دانشگاه فرهنگیان از زبان شهروندخبرنگار