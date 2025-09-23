شهروندخبرنگار ما تصاویری از به صدا درآمدن زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی مراسم زنگ مهر و مقاومت با حضور و سخنرانی دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس و تاجری بخشدار محترم مرکزی هریس، خانم عدل رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هریس، نیکنام مدیر آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از مسئولان در دبیرستان مردانی آذر این شهرستان برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

