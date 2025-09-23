باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل روز سهشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: هیچ چیز نمیتواند "نسلکشی" در غزه را توجیه کند.
وی افزود: هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، نسلکشی جاری در غزه را توجیه نمیکند. در آنجا، زیر خروارها آوار، دهها هزار زن و کودک بیگناه دفن شدهاند. در آنجا، میتوانیم ببینیم که قوانین بینالمللی بشردوستانه و افسانه استثناگرایی اخلاقی غرب نیز در آنجا دفن میشوند. "
لولا در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: "مردم فلسطین در معرض خطر ناپدید شدن هستند. آنها فقط با یک کشور مستقل که در جامعه بینالمللی ادغام شده باشد، زنده خواهند ماند. "
رئیس جمهور برزیل همچنین اقدام ایالات متحده را به عنوان کشور میزبان به دلیل جلوگیری از حضور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کرد.
