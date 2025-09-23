رئیس جمهور برزیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که هیچ چیز نمی‌تواند نسل‌کشی در غزه را توجیه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: هیچ چیز نمی‌تواند "نسل‌کشی" در غزه را توجیه کند.

وی افزود: هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، نسل‌کشی جاری در غزه را توجیه نمی‌کند. در آنجا، زیر خروار‌ها آوار، ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه دفن شده‌اند. در آنجا، می‌توانیم ببینیم که قوانین بین‌المللی بشردوستانه و افسانه استثناگرایی اخلاقی غرب نیز در آنجا دفن می‌شوند. "

 لولا در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: "مردم فلسطین در معرض خطر ناپدید شدن هستند. آنها فقط با یک کشور مستقل که در جامعه بین‌المللی ادغام شده باشد، زنده خواهند ماند. "

رئیس جمهور برزیل همچنین اقدام ایالات متحده را به عنوان کشور میزبان به دلیل جلوگیری از حضور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: لولا داسیلوا ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصرف غزه و شکست استراتژیک رژیم صهیونیستی
کالاس: آماده دیپلماسی هسته ای با ایران هستیم
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
طلا به رکورد تاریخی جدید ۳۷۵۳ دلار رسید
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
اجماع جهانی در سازمان ملل: پایان جنگ غزه و اجرای راه‌حل دو دولتی
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
وقوع انفجار مشکوک در نزدیکی کشتی تجاری در آب‌های شرق عدن
آخرین اخبار
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
گذرگاه مرزی تورخم پس از بسته‌شدن موقت، بار دیگر بازگشایی شد
محرومیت سومین سال افغانستان از حق رأی در سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
سرویس مخفی آمریکا تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
دانش، ایمان و خدمت؛ بنیاد حقیقی طلبگی + فیلم
زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۹ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند
کرملین: روسیه در صورت پایبندی آمریکا به پیمان استارت جدید، به آن پایبند خواهد بود
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
درخواست چین از آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه هسته‌ای
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
قزاقستان آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان را برعهده می‌گیرد
اعلام آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با افغانستان
پایان ماموریت سفیر قطر در کابل
کمک به زلزله زدگان کنر؛ ارسال کمک های فوری اتحادیه اروپا به افغانستان
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
دوغارون شاهراه اصلی صادرات خراسان رضوی؛ رشد ۳۰ درصدی صادرات در نیمه نخست سال
وقوع انفجار مشکوک در نزدیکی کشتی تجاری در آب‌های شرق عدن
جیمی کیمل پس از تعلیق به برنامه آخر شب بازمی‌گردد
کاهش هزینه تذکره الکترونیکی برای افغان‌های مقیم خارج
طلا به رکورد تاریخی جدید ۳۷۵۳ دلار رسید