باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: هیچ چیز نمی‌تواند "نسل‌کشی" در غزه را توجیه کند.

وی افزود: هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، نسل‌کشی جاری در غزه را توجیه نمی‌کند. در آنجا، زیر خروار‌ها آوار، ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه دفن شده‌اند. در آنجا، می‌توانیم ببینیم که قوانین بین‌المللی بشردوستانه و افسانه استثناگرایی اخلاقی غرب نیز در آنجا دفن می‌شوند. "

لولا در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: "مردم فلسطین در معرض خطر ناپدید شدن هستند. آنها فقط با یک کشور مستقل که در جامعه بین‌المللی ادغام شده باشد، زنده خواهند ماند. "

رئیس جمهور برزیل همچنین اقدام ایالات متحده را به عنوان کشور میزبان به دلیل جلوگیری از حضور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کرد.

منبع: الجزیره