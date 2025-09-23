تمیم بن حمد آل ثانی در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل حمله اوایل این ماه اسرائیل به قطر را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به حمله اوایل این ماه اسرائیل به قطر، گفت که نظم مبتنی بر قوانین بینالمللی باید توسط همه رعایت شود.
وی گفت: "این قوانین مبتنی بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی و احترام به کرامت انسانی و حاکمیت دولت و عدم دخالت در امور داخلی و همکاری برای منافع مردم ما است. "
وی گفت: "این بدان معناست که اگر اجازه دهیم تخلفات ادامه یابد، به معنای اجازه دادن به حکومت جنگل است، جایی که مجرمان و متخلفان فقط به این دلیل که میتوانند از مزایای آن بهرهمند میشوند. "
امیر قطر همچنین اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد که در حالی که این رژیم ادعا میکند "یک کشور دموکراتیک احاطه شده توسط دشمنان" است، در واقع "دشمن همسایگان اطراف خود است و درگیر نسلکشی است".
او خاطرنشان کرد کشورهای اطراف اسرائیل از طریق تعدادی از توافقنامههای امضا شده، خود را به صلح متعهد کردهاند اما اسرائیل قصد دارد کسانی را که «با ارادهاش مخالفت میکنند، یهودستیز یا تروریست معرفی کند.»
وی افزود: «حتی متحدان اسرائیل نیز این واقعیت را درک میکنند و آن را رد میکنند و ما امروز اینجا هستیم، جایی که شاهد یک جنبش همبستگی بینالمللی هستیم که مشابه جنبش بینالمللی علیه آپارتاید در قرن گذشته است.»
امیر قطر همچنین به «حمله خائنانه» در ۹ سپتامبر را که هیئت مذاکرهکننده حماس در دوحه را «در یک محله مسکونی که شامل مدارس و مأموریتهای دیپلماتیک است» هدف قرار داد، اشاره کرد.
او این حمله را یک ترور سیاسی خواند که «هرگونه تلاش دیپلماتیک با هدف پایان دادن به نسلکشی علیه مردم غزه را تضعیف میکند» و گفت که این امر تأکید میکند که اسرائیل به یک «دولت یاغی» تبدیل شده است.
وی افزود: «آنها [اسرائیل] با هیئتها مذاکره میکنند و برای ترور اعضای تیمهای مذاکره توطئه میکنند. او گفت: «با چنین طرز فکری که حداقل استانداردهای همکاری را رعایت نمیکند، همکاری دشوار است.»
او گفت: «آنها مذاکرات را ادامه جنگ به روشهای دیگر و راهی برای فریب افکار عمومی اسرائیل میدانند. هدف آنها نابودی غزه است تا جایی که غیرقابل سکونت شود و هیچ کس نتواند در آن تحصیل یا درمان شود.»
منبع: الجزیره