مدیر جهادکشاورزی ارومیه گفت: تکمیل زنجیره ارزش و تنوع‌ بخشی محصول دو ضرورت مهم و انکار ناپذیر زنبورداری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیر جهادکشاورزی ارومیه در جلسه هماهنگی سرشماری زنبورستان‌های سال ۱۴۰۴ با اشاره به تنوع پوشش گیاهی مطلوب در مراتع و ییلاقات شهرستان ارومیه بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های کارشناسی گفت: زنبورداران سخت‌کوش این منطقه در سال جاری، میزبانی از ۶ هزار از این مایع طلایی را رقم خواهند زد، آماری که خود گویای پتانسیل خیره‌کننده این منطقه برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های اصلی صادرات عسل در کشور است.

پرویز امجدی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تولید عسل در سال جاری به مرز ۶ هزار تن برسد که این دستاورد حاصل تلاش بی‌وقفه بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ زنبوردار و بهره‌مندی از پوشش گیاهی کم‌نظیر و اقلیم مساعد منطقه است.

وی بر لزوم سرمایه‌گذاری هدفمند بخش خصوصی در صنعت زنبورداری تأکید کرد و گفت: این سرمایه‌گذاری می‌بایست بر دو محور اصلی تکمیل زنجیره ارزش و تنوع بخشی در تولید محصولات متمرکز شود.

مدیر جهادکشاورزی ارومیه خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری تنها به تولید عسل ختم نمی‌شود بلکه ایجاد واحد‌های مدرن بسته‌بندی، فرآوری و استانداردسازی عسل برای حضور در بازار‌های جهانی یک ضرورت انکارناپذیر است.

امجدی همچنین تصریک کرد: تنوع‌بخشی محصولی به ویژه توجه به محصولات جانبی زنبورعسل مانند ژله رویال، بره موم، گرده گل و زهر زنبور عسل که از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردارند، می‌تواند سودآوری این صنعت را چندین برابر کند.

وی گفت: هدف نهایی ایجاد انگیزه و تثبیت جایگاه ملی است که با جذب سرمایه‌گذاری‌های هوشمند بخش خصوصی در زمینه فرآوری و صادرات، می‌توان این شهرستان را نه تنها به عنوان قطب تولید، بلکه به عنوان هاب صادرات عسل و محصولات جانبی در شمال غرب کشور تبدیل کرد.

امجدی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی و اطلاع رسانی از طریق برنامه‌های رادیویی و پیامک انبوه برای عوامل اجرایی و همکاری نزدیک با تعاونی‌های زنبورداران به منظور تسهیل و افزایش دقت در جمع‌آوری اطلاعات نقش بسزایی دارد.

در این جلسه که با حضور مدیر، معاون فنی، کارشناس مسئول زنبورعسل استان، اداره بهبود تولیدات دامی، نماینده ترویج و آموزش کشاورزی، تعاونی زنبورداران شهرستان ارومیه و رؤسای مراکز جهادکشاورزی مناطق تابعه تشکیل شد، راهکار‌های اجرایی دقیق برای سرشماری زنبورستان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.