یادواره ۲۵۰ شهید اهل سنت به مناسبت هفته دفاع مقدس در روستای داراب شهرستان سلماس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد _ به مناسبت هفته دفاع مقدس، یادواره ۲۵۰ شهید اهل سنت شهرستان سلماس با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در روستای داراب بخش کوهسار برگزار شد.

در این مراسم علی علائی فرماندار سلماس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: دفاع مقدس نماد همبستگی و وحدت همه اقوام و مذاهب ایران اسلامی بود و رزمندگان با تحمل سختی‌ها و جانفشانی‌های فراوان در جبهه‌ها ایستادند تا امروز امنیت، آرامش و عزت کشورمان تضمین شود و این فرهنگ ایثار باید همواره زنده نگه داشته شود.

یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اهمیت دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس یک مدرسه بزرگ انسان‌سازی بود که در آن مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری معنا یافت و امروز وظیفه ما ادامه دادن راه شهدا و پاسداری از ارزش‌هایی است که با خون پاک آنها به دست آمده است.

در پایان برنامه از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل به عمل آمد.