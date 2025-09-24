باشگاه خبرنگاران جوان - «فیفا و یوفا فورا اسرائیل را تعلیق کنند»، این بیانیه بی‌سابقه امروز (چهارشنبه) تمام کارشناسان سازمان ملل روی این سایت برای تعلیق فوری فوتبال رژیم صهیونیستی است.

این برای اولین بار است که سازمان ملل در زمینه تعلیق فوتبال اسرائیل بیانیه داده است.

پیش از تنها گزارشگر ویژه سازمان ملل در خاورمیانه این پیشنهاد را داده بود که تیم‌های ورزشی اسرائیل را از رقابت‌های بین المللی محروم کنند ولی این بار تمام کارشناسان به عنوان موضع رسمی سازمان ملل بیانیه دادند.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که سازمان‌های ورزشی مثل فیفا و یوفا نباید چشم خود را به نقض فاحش حقوق بشر ببندند به ویژه زمانیکه از سکو‌های آنها برای عادی سازی نسل‌کشی استفاده می‌شود.

سازمان ملل تاکید می‌کند که فیفا به مشروعیت بخشیدن نقض آشکار حقوق بشر پایان دهد و «با تعلیق فوتبال اسرائیل گامی به سوی توقف این نسل‌کشی بردارد».