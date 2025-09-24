چلسی و لیورپول به جمع ۱۶ تیم برتر جام اتحادیه فوتبال انگلیس راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چارچوب جام اتحادیه فوتبال انگلیس، شب گذشته چند دیدار برگزار شد. لیورپول عادت بازگشت و پیروزی در واپسین دقایق را ترک نکرد و با برتری ۲ بر یک مقابل ساوتهمپتون به مرحله چهارم مسابقات جام اتحادیه فوتبال انگلیس راه یافت.  

الکساندر ایساک، مهاجم سوئدی سابق نیوکاسل بعد از انتقال رکوردشکن به بندر لیورپول دیشب نخستین گل خود با پیراهن سرخ‌ها را در نیمه نخست به ثمر رساند. اشلوت که در این دیدار با ترکیبی متفاوت تیمش را به میدان فرستاد، در نیمه دوم تیمش تحت فشار حملات تیم مهمان قرار گرفت. فشار‌ها ‏سرانجام در دقیقه ۷۶ جواب داد و شی چارلز کار را به تساوی کشاند. در ادامه لیورپول مثل بیشتر دیدار‌های این فصلش در دقایق آخر به گل برتری رسید. گلی که باز هم مثل گل اول فدریکو کیزا ستاره ایتالیایی در آن نقش زیادی داشت و با پاس عالی برای اکیتیکه گل دوم به ثمر رسید. شادی گل ایکیتیکه، اما بیش از حد بود. او ‏پیراهنش را درآورد و، چون پیش‌تر یک کارت زرد گرفته بود، داور ‏بلافاصله کارت دوم را نشان داد و او اخراج شد‎. ‎

در نهایت لیورپول به سختی توانست پیروز از این میدان خارج شود.  

در دیگر دیدار مهم دیشب چلسی شکست مقابل لینکلن دسته سومی را به پیروزی ۲ بر یک تبدیل کرد. گل‌های آبی‌ها را طارق جرج و فاکوندو بونانوته به ثمر رساندند.  

