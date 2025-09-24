باشگاه خبرنگاران جوان - با فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه‌های اجتماعی به یکی از اصلی‌ترین بسترهای بیان دیدگاه‌ها و احساسات دانش‌آموزان، والدین و حتی معلمان تبدیل می‌شوند. آنچه در این فضا منتشر می‌شود، بازتابی است از مسائل روزمره جامعه: از هزینه‌های سرسام‌آور لوازم‌التحریر و شهریه مدارس گرفته تا هیجان و اشتیاق دانش‌آموزان برای دیدن دوستان و تجربه سالی تازه. به همین دلیل، تحلیل محتوای کاربران در آستانه سال تحصیلی می‌تواند تصویر روشنی از چالش‌ها و حال و هوای خانواده‌ها و دانش‌آموزان ارائه دهد.

در این مطالعه، نزدیک به ۵.۵ هزار توییت در بستر شبکه اجتماعی ایکس طی یک بازه یک‌ماهه منتهی به اول مهر بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که در کنار بازتاب احساسات متضاد دانش‌آموزان و دانشجویان، عمده‌ترین دغدغه‌ها معطوف به مسائل اقتصادی است. به بیان دیگر، اگرچه «ماه مهر» برای بسیاری یادآور شروعی تازه است، اما برای بخش بزرگی از خانواده‌ها بیش از هر چیز یادآور فشار مالی و نگرانی از تأمین نیازهای آموزشی فرزندان است.

دغدغه‌های اقتصادی والدین برای مدرسه

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد بیش از سه‌چهارم محتوای منتشرشده (۷۷٪) به بیان مشکلات مالی والدین اختصاص دارد. در میان این نگرانی‌ها، لوازم‌التحریر و هزینه‌های جانبی با ۵۹٪ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که نوشت‌افزار، کیف و کفش و سایر ملزومات مدرسه به مهم‌ترین مسئله خانواده‌ها بدل شده است. از سوی دیگر، شهریه مدارس با ۱۸٪ در رتبه دوم دغدغه‌ها قرار دارد و بار دیگر پرسش‌هایی درباره عدالت آموزشی و محرومیت قشر مستضعف از تحصیل را برجسته می‌کند.

اما دغدغه‌های والدین به این دو حوزه محدود نمی‌شود. در رتبه‌های بعدی، مسائلی مانند سرویس مدرسه، کیفیت و محتوای آموزشی و همچنین شفاف نبودن ارتباط مدرسه با والدین نیز به‌طور قابل توجهی مطرح شده‌اند. هرچند سهم این موارد در مقایسه با لوازم‌التحریر و شهریه کمتر است، اما نشان می‌دهد فشار مالی تنها یکی از ابعاد مشکل است و خانواده‌ها هم‌زمان با چالش‌های ساختاری و مدیریتی آموزش‌وپرورش نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

حس‌وحال کاربران ایکس در آستانه مهر

در بخش مربوط به احساسات، تحلیل توییت‌ها نشان می‌دهد که فضای شبکه اجتماعی ایکس بیشتر تحت تاثیر دو قطب متضاد قرار دارد. از یک‌سو، اشتیاق به شروع سال جدید با مؤلفه‌هایی مانند خرید وسایل تازه، پوشیدن لباس جدید و دیدن دوباره دوستان مدرسه یا دانشگاه نمود پیدا کرده است. این گروه از محتوا نشان می‌دهد که هنوز هم آغاز سال تحصیلی برای بسیاری با هیجان و انگیزه همراه است و عنصر اجتماعی مدرسه نقش مهمی در زندگی جوانان ایفا می‌کند. اما در نقطه مقابل، اعتراض و نارضایتی پررنگ است. کاربران بسیاری مهر را نه به‌عنوان فرصتی برای شروعی تازه، بلکه به‌عنوان یادآور مشکلات اقتصادی و ساختاری تجربه می‌کنند. این دوگانگی نشان می‌دهد که جامعه در مواجهه با آغاز سال تحصیلی هم‌زمان حامل دو تجربه‌ی متفاوت است: شور و شوق فردی در کنار ناامیدی جمعی. این تضاد را می‌توان نمادی از وضعیت کنونی جامعه دانست. امید به آینده با فشارهای اقتصادی و اجتماعی در هم تنیده شده است.