بیش از دوسوم آمریکایی‌ها (۶۸%) معتقدند خدا تغییرناپذیر است و ۷۱% به وجود یک خدای واحد در سه شخص (پدر، پسر، روح‌القدس) ایمان دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از دوسوم آمریکایی‌ها (۶۸%) معتقدند خدا تغییرناپذیر است و ۷۱% به وجود یک خدای واحد در سه شخص (پدر، پسر، روح‌القدس) ایمان دارند. با این حال، ۵۷% روح‌القدس را نیرویی غیرشخصی می‌دانند و ۴۹% عیسی را صرفاً یک معلم بزرگ، نه خدا، می‌دانند. این نشان‌دهنده تناقض در باور‌های الهیاتی است.

انعطاف‌پذیری در دین: حدود ۶۵% معتقدند خدا همه ادیان (مسیحیت، یهودیت، اسلام) را می‌پذیرد و ۴۶% باور دارند دین درباره حقیقت عینی نیست. این دیدگاه انعطاف‌پذیر به Americans اجازه می‌دهد تا باور‌های متناقض را بپذیرند.

کاهش اهمیت کلیسا: در سال ۲۰۲۵، ۶۳% آمریکایی‌ها معتقدند عبادت شخصی یا خانوادگی می‌تواند جایگزین حضور منظم در کلیسا شود. تنها ۳۳% می‌گویند مسیحیان موظف به عضویت در کلیسا هستند، که نشان‌دهنده کاهش ارزش حضور در کلیسا پس از پاندمی است.

دیدگاه‌ها درباره گناه و مسائل اجتماعی: ۶۶% معتقدند انسان‌ها به‌طور طبیعی خوب هستند و ۷۴% می‌گویند همه در برابر خدا بی‌گناه به دنیا می‌آیند. ۵۲% رابطه جنسی خارج از ازدواج سنتی را گناه می‌دانند و ۶۵% معتقدند خدا ازدواج را بین یک زن و یک مرد طراحی کرده است. درباره سقط جنین، ۴۹% آن را گناه می‌دانند و ۵۴% با انتخاب هویت جنسیتی مخالف‌اند.

اعتقاد به کتاب مقدس و آخرت: ۶۲% به بازگشت عیسی برای قضاوت و ۵۷% به وجود جهنم باور دارند، اما تنها ۲۳% معتقدند کوچک‌ترین گناه مستحق مجازات ابدی است. ۴۹% کتاب مقدس را کاملاً دقیق می‌دانند، اما ۴۸% آن را مجموعه‌ای از افسانه‌های باستانی می‌خوانند. ۶۵% به رستاخیز جسمانی عیسی ایمان دارند.

جدایی دین از سیاست: ۵۴% معتقدند باور‌های دینی نباید بر تصمیمات سیاسی مسیحیان تأثیر بگذارد، که نشان‌دهنده تمایل به جدایی دین از سیاست است.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

برچسب ها: ایمان به خدا ، مردم آمریکا
تبادل نظر
نظرات کاربران
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
چرا درصدها اینجوریه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
در کشورهای اروپایی
خیلی از کلیسا ها توسط مسلمانها خریده و مسجد شده
از بس هیچ کس به کلیسا نمیروند
چند تا کهن سال برای خوردن مواد غذایی به کلیسا میروندِ
از فقر و تنهایی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
در حال حاضر 60 نوع انجیل متفاوت در دست مردم است
هر کس بنفع خودش .تغییراتی در انجیل داده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
هرکس بخدا ایمان دارد باید از اسرائیل نفرت داشته باشد.
۱
۲
پاسخ دادن
