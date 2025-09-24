باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادقی روز چهارشنبه رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: طبق پیش بینیهای موجود برای سال تحصیلی جدید، ۱۶۰ میلیون جلد کتاب برای دانش آموزان در نظر گرفته شده که بر اساس آمارهای موجود تا ۳۰ شهریورماه ۱۵۸ میلیون جلد کتاب میان دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی توزیع شده است.
به گفته وی دانش آموزان باید سفارش خود را پیشتر ثبت کرده باشند.
ثبتنام قطعی ۱۶ میلیون دانشآموز
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه شنیده شده ثبت نام با تاخیر دانش آموزان تا ۱۵ مهرماه همچنان ادامه دارد توضیح داد: با توجه به آغاز سال تحصیلی اصولا باید ثبت نامدانش آموزان تمام شده باشد، مگر کسانی که به دلایل مختلف مانند انتظار در اعلام نتیجه در مدارس خاص و یا جابجایی از شهری به شهر دیگر موفق به ثبت نام نشدهاند، این امکان وجود دارد، اما باید ثبتنام خود را هرچه زودتر انجام دهند.
صادقی گفت: برای سال تحصیلی جدید حدود ۱۶ میلیون دانش آموز ثبت نام خود را قطعی کردهاند که به نسبت سال گذشته (حدود ۱۶میلیون و ۵۰۰ هزار) روند ثبت نامیها کاهشی است.
به گفته وی علت کاهش ثبت نامها در سال تحصیلی جدید به میزان موالید و خروج اتباع از کشورمان باز میگردد که معتقدم این موضوع باعث شد امسال به توسعه عدالت آموزشی نزدیک شدهایم.
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: امسال میانگین استانداردهای کلاس درس کمتر از ۳۲ دانش آموز است.