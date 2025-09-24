باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست خبری جشنواره دانشجویان نمونه گفت: سی و دومین دوره جشنواره دانشجویان نمونه در مهر امسال برگزار میشود و این همایش در راستای افزایش تحرک، نوآوری، شادابی اجتماعی و شناسایی رتبههای برتر علمی، فرهنگی و آموزشی است.
به گفته وی در این جشنواره بالاترین امتیاز اخذ شده توسط دانشجویان، به کشور معرفی خواهند شد و دانشجویان نمونه بدون آزمون در مقطع بالاتر میتوانند ادامه تحصیل بدهند.
رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: الان در دانشگاههای تابعه وزارت علوم، فراخوان را از آذر سال گذشته انجام دادهایم و شوراهای دانشگاهی برای تعیین داوران برگزار شده است.
سعید حبیبا بیان کرد: در این دوره ۸۳ نفر دانشجوی ایرانی و ۱۰ نفر دانشجوی خارجی برگزیده شده اند. در این جشنواره، از ۲۳ دانشجوی نمونه تابعه وزارت علوم ۱۵ نفر در مقطع دکتری بوده که این دانشجویان نمونه از ۱۵ دانشگاه سراسر کشور است.
به گفته وی دانشجویان نمونه کشوری عمدتا از دانشگاههای دولتی و دانشگاه علوم پزشکی است. بر اساس دستورالعملهای ابلاغی هیچ محدودیتی در زمینه شرکت دانشجویان دانشگاههای غیر دولتی در جشنواره دانشجویان نمونه ندارند.
سعید حبیبا ادامه داد: الان از ۱۰۱ کشور دنیا در دانشگاههای تابعه وزارت علوم دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل هستند، اما عمده دانشجویان خارجی از کشورهای عراق و افغانستان هستند.
در ادامه مراسم، مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: امسال در حدود ۲۰ میلیون دانش آموز و دانشجو در کشور تحصیل میکنند و آینده کشور در دستان این ۲۰ میلیون نفر است. شناسایی استعدادهای درخشان و تسهیل مسیر ترقی و پیشرفت این دانشجویان موضوع مهمی است.
به گفته وی خلاقیت و نوآوری در تمام زمینهها با توجه به شرایطی که استکبار جهانی برای ایران ایجاد کرده، خلاقیت موضوع مهمی محسوب میشود.
مسعود حبیبی تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی دانشمندان ما در صنایع مختلف از جمله موشکی سبب پیروزی کشور در این جنگ شدند و به همین دلیل باید برای توسعه علم و دانش و حمایت از نخبگان منابع لازم را در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: اکنون ۷۳ نفر از ۲۸ دانشگاه وارد مرحله کشوری شده و ۱۳ دانشجوی نمونه از ۱۰ دانشگاه ایران انتخاب شدهاند. دستیاران پزشکی ۴نفر و در مقطع دکترای عمومی داروسازی و دندان پزشکی ۷ نفر به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شدهاند.