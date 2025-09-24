باشگاه خبرنگاران جوان- دومین مرحله طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز در استان تهران آغاز شد.

این اقدام طی جلسه‌ای در کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی به ریاست سید کمال سادات، معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران، و با حضور نمایندگان نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول انجام شد.

در این نشست، وحید گلی‌کانی، دبیر کمیسیون، گزارشی از نتایج مثبت مرحله اول این طرح ارائه کرد و بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای مرحله دوم تأکید نمود.

سادات در ادامه با اشاره به دستور استاندار تهران، اعلام کرد که استان تهران باید در اجرای این طرح الگوی کشور باشد. وی هدف اصلی طرح را نه تنها بازگرداندن اتباع غیرمجاز، بلکه ساماندهی و حمایت از اتباع مجاز با رعایت کرامت انسانی عنوان کرد و از آمادگی مراکز خدمات‌رسانی با تجهیزات جدید خبر داد.

معاون استاندار تهران همچنین آثار مثبت اقتصادی، آموزشی و معیشتی این طرح را یادآور شد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی و مشارکت شهروندان با خودداری از به‌کارگیری و اسکان اتباع غیرمجاز تأکید کرد.

در پایان این جلسه، از دستگاه‌های مسئول برای اقدامات اخیر در شناسایی اتباع غیرمجاز تقدیر شد و بر اجرای مؤثر مرحله دوم طرح تأکید گردید.