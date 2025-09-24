باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - سرهنگ الوانی رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در شش ماهه ابتدایی امسال با کاهش ۶ درصدی جرایم سایبری در فضای مجازی مواجه بودیم ؛ ارزش ریالی پروندههای تخلف کشف شده در این مدت ۱۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به پارسال ۱۶ درصد کاهش داشته است.
او افزود: ۵۰ درصد جرایم سایبری استان از نوع کلاهبرداری اینترنتی است، این نوع کلاهبرداری عمدتاً از طریق سایتهای فروش جعلی با قیمتهای پایین انجام میشود که پس از دریافت بیعانه، کالایی به مشتری تحویل داده نمیشود. همچنین، فروشگاههای فیک بدون وجود خارجی، با قیمتهای وسوسهانگیز اقدام به فروش میکنند.
سرهنگ الوانی بیان کرد: همواره از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (e-نماد) خرید کنید و تا زمان دریافت کالا از پرداخت کامل وجه خودداری نمایید؛ همچنین، از تجربه خرید امن اطرافیان خود استفاده کنید.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی ادامه داد: کلاهبرداران با ارسال پیامکهای آلوده تحت عناوینی چون ابلاغیه اینترنتی، معیشتی، یارانه یا سهام عدالت، قربانیان را به لینکهای مخرب هدایت میکنند؛ با کلیک بر این لینکها، نرمافزارهای جاسوسی روی گوشی نصب شده و دسترسی کامل به حسابهای بانکی، پیامکها و اطلاعات شخصی کاربر پیدا میکنند.
او عنوان کرد: توصیه میشود به سرشماره پیامکهای دریافتی دقت کنید؛ پیامکهای خدماتی قضایی و بانکی هرگز از سرشمارههای تلفن همراه ارسال نمیشوند. سرهنگ الوانی تصریح کرد: نمونه موردی کلاهبرداری در بیرجند داشتیم اخیراً که در سایت دیوار، آگهی استخدام جعلی به نام شرکت گاز منتشر شده بود که بسیاری از افراد را به دام انداخته و منجر به برداشت از حسابهایشان شده بود.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی اظهار کرد: هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۱۱ درصد، جرایم علیه صحت و تمامیت دادهها ۵ درصد، مزاحمت اینترنتی ۲ درصد و سایر جرایم ۳ درصد از مجموع جرایم سایبری استان را با خود اختصاص داده است و به طور کلی، ۷۹ درصد پروندههای سایبری در استان جنبه اقتصادی دارند.
او گفت: ۹۸ درصد متهمین این پروندهها خارج از استان هستند؛ موردی داشتیم که ۱۱۸ نفر در استان به بهانه دریافت وام ۸۰۰ میلیون تومان متضرر شدهاند؛ این کلاهبرداری توسط متهمی از داخل استان انجام شده بود که پس از دریافت پول، دیگر پاسخگو نبوده و به بهانه اعطای وام از افراد وجه دریافت کرده بود؛ به یاد داشته باشید که هیچ شخص حقیقی قادر به پرداخت وام نیست و پرداخت وام تنها از طریق بانکها صورت میگیرد.
سرهنگ الوانی افزود: هکرها گاهأ با دسترسی به پیامرسان افراد، برای مخاطبان آنها لینکهای آلوده ارسال میکنند و یا کلاهبرداران با ادعای مامور پست بودن و وجود ابلاغیه، کاربران را به کلیک روی لینکهای مخرب ترغیب میکنند.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی بیان کرد: از ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه، پویش "کلیک امن" در فضای مجازی برگزار میشود؛ هماستانیها میتوانند با جستجوی هشتگ #خرید_امن، موارد هشداری را پیگیری کنند. همچنین یک مسابقه کتابخوانی نیز در این ایام برگزار خواهد شد. او در پایان گفت: از هم استانیها میخواهیم موارد تخلف را به شماره ۰۹۲۶۳۸۰ اطلاع دهند.