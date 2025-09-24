شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور کد استخدامی معلمان مهرآفرین ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالهای گذشته، معلمان زیادی از طریق طرحی به نام طرح مهرآفرین جذب آموزش و پرورش شدند و سعی در ارتقای سطح علمی دانش آموزان داشتهاند؛ اما نداشتن کد استخدامی مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داده است. آنها بعد از سالها فعالیت در انتظار صدور کد استخدامی خود هستند.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام اینجانب یکی از معلمان طرح مهرآفرین هستم که بیش از ۲۰ سال از عمر خود را با تعهد، تخصص و عشق در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم صرف کردهام. با وجود سالها خدمت صادقانه به صورت پیمانی، متأسفانه تاکنون کد استخدامی برای ما صادر نشده و این موضوع موجب نگرانی، بیانگیزگی و احساس بیعدالتی در میان جمعی از معلمان خدوم کشور شده است. ما معلمان مهرآفرین، همانهایی هستیم که در سختترین شرایط آموزشی، کمبود نیرو و امکانات، بار سنگین آموزش را به دوش کشیدهایم. اکنون که پس از دو دهه خدمت، هنوز از حقوق قانونی خود محروم ماندهایم، این پرسش را داریم که چرا صدور کد استخدامی برای ما به تعویق افتاده است؟ آیا عدالت اداری و احترام به کرامت انسانی شامل حال ما نمیشود؟ از مسئولان محترم وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقاضا داریم که با نگاهی منصفانه و مبتنی بر عدالت، نسبت به صدور کد استخدامی برای معلمان مهرآفرین اقدام عاجل فرمایند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق این قشر زحمتکش نباشیم.
