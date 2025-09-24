یک مطالعه جدید هشدار می‌دهد «پروکلوروکوکوس»، ریزجلبکی که یک‌سوم اکسیژن جَو را تولید می‌کند، به افزایش دما حساس‌تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یافته‌های جدید هشدار می‌دهد که پروکلوروکوکوس (Prochlorococcus)، فراوان‌ترین و یکی از تأثیرگذارترین موجودات فتوسنتزکننده زمین، ممکن است برخلاف تصور پیشین، به افزایش دمای اقیانوس‌ها بسیار حساس باشد. این باکتری فتوسنتزکننده (سیانوباکتری) کوچک مسئول تأمین نزدیک به یک‌سوم اکسیژن جَو زمین است.

این کشف می‌تواند پیامدهایی جدی برای توازن اکسیژن کره زمین و زنجیره غذایی اقیانوس‌ها داشته باشد.

بر اساس این پژوهش که توسط پژوهشگران دانشگاه واشینگتن انجام شد، محدوده دمایی مطلوب برای رشد پروکلوروکوکوس بین ۱۹ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد است و پیش‌بینی می‌شود بسیاری از آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری که زیستگاه اصلی این میکروب هستند، طی ۷۵ سال آینده از این آستانه بالاتر روند.

فرانسوا ریباله (François Ribalet)، سرپرست پژوهش، می‌گوید: داده‌های ما نشان می‌دهد نرخ تقسیم سلولی این میکروب در آب‌های گرم‌تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد به‌شدت کاهش می‌یابد و به یک‌سوم میزان عادی می‌رسد. این یعنی دمایی که رشد این میکروب در آن به‌شدت کاهش می‌یابد، بسیار پایین‌تر از تصورات پیشین است.

این یافته‌ها نگرانی‌هایی را درباره آینده زنجیره‌های غذایی اقیانوس‌ها ایجاد می‌کند؛ چرا که پروکلوروکوکوس، پایه بسیاری از این زنجیره‌ها است. مدل‌ها پیش‌بینی می‌کنند در صورت افزایش دمای متوسط، بهره‌وری جهانی این میکروب می‌تواند ۱۰ درصد و در مناطق گرمسیری تا ۱۷ درصد کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود زیستگاه این میکروب به سمت قطب‌ها جابه‌جا شود و احتمالاً گونه‌های دیگری مانند سینکوکوکوس (Synechococcus) جایگاه آن را در آب‌های گرم‌تر تصاحب کنند. با این حال، مشخص نیست که این جایگزینی چگونه بر زیست‌بوم (اکوسیستم) دریایی که برای میلیون‌ها سال به پروکلوروکوکوس وابسته بوده، تأثیر بگذارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ریز جلبک ها ، فتوسنتز
