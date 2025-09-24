باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قربانعلی محمدپور با تبریک روز ملی غار پاک به دوستداران طبیعت و شهروندان، گفت: غارها ورودی حیاتی آبهای زیرزمینی هستند و هرگونه آلودگی در آنها بهسرعت به سیستم آبهای زیرزمینی منتقل میشود و علاوه بر این، غارها با برخورداری از اکوسیستمهای خاص و ایزوله و تنوع زیستی منحصر به فرد، نقشی بیبدیل در تداوم چرخه حیات دارند.
وی با اشاره به تهدیدات انسانی علیه غارها افزود: گردشگری بیش از حد ظرفیت، فعالیتهای ورزشی نامناسب، نمونهبرداریهای غیراصولی، ورود گونههای غیر بومی، شکستن و تخریب شکلهای طبیعی داخل غار و حتی ایجاد سر و صدا، از عوامل اصلی آسیب به این زیستبومها می باشند و چنین آسیبهایی زندگی موجودات غارزی بهویژه خفاشها را که در پراکندن بذر گیاهان و کنترل جمعیت حشرات نقش مهمی دارند، به شدت تهدید میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز همچنین از اقدامات اداره کل در راستای حفاظت از غارها خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات کارگروه غارشناسی استان، مطالعات شناسایی فون و فلور و تهیه نقشه جامع حفاظتی برای غارهای مهم و ارزشمند البرز آغاز شده و این روند با تأمین اعتبارات مورد نیاز بهصورت مرحلهای ادامه خواهد یافت.
محمدپور در پایان با اشاره به شعار امسال روز ملی غار پاک با عنوان «حفاظت از کارست، حمایت از تنوع زیستی غار» یادآور شد: پدیده کارست جلوهای طبیعی در پوسته زمین است که آثار آن بهصورت حفرهها و غارها در سطح و زیر سطح دیده میشود.
ثبت روز ملی غار پاک در تقویم زیستمحیطی کشور از سال ۱۳۹۵، تلاشی برای ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت همگانی در حفاظت از این میراث طبیعی ارزشمند بوده است.