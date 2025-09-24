کادرفنی تیم فوتبال استقلال در تلاش است تا هر چه زودتر، جلال الدین ماشاریپوف را به میادین باز گرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال پس از دو شکست متوالی مقابل استقلال خوزستان در لیگ برتر و الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین توقف برابر پیکان، حالا در هفته پنجم لیگ برتر مقابل شمس‌آذر به میدان می‌رود. آبی‌پوشان امیدوارند با کسب سه امتیاز این مسابقه، روند ناکامی‌های اخیر را جبران کنند.

تمرینات استقلال طی روز‌های اخیر با حضور تمامی بازیکنان پیگیری شده و اعضای تیم با انگیزه بالا تلاش می‌کنند تا در دیدار حساس برابر شمس‌آذر، نتیجه‌ای مطلوب برای هواداران خود رقم بزنند.

جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ملی‌پوش ازبکستانی استقلال که در جریان اردوی پیش‌فصل این تیم در ترکیه دچار مصدومیت شد، همچنان شرایط بازی ندارد. او با تصمیم پزشکان تیم ملی ازبکستان از انجام عمل جراحی صرف‌نظر کرده و روند درمانی خود را از طریق تمرینات ورزشی دنبال می‌کند. به همین دلیل نام او حداقل تا پایان نیم‌فصل نخست لیگ بیست‌وپنجم از فهرست استقلال کنار گذاشته شده است.

ماشاریپوف طی دو روز گذشته در محل تمرین استقلال حضور یافته و تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر کادر پزشکی باشگاه انجام داده است. با این وجود، امید می‌رود این بازیکن در آینده‌ای نزدیک بار دیگر به میادین بازگردد.

با توجه به پر بودن فهرست بازیکنان خارجی استقلال، بازگشت ماشاریپوف به لیست تیم منوط به خارج شدن نام یکی از بازیکنان خارجی دیگر است. در عین حال، اگر سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با بازگرداندن یک سهمیه سوخته خارجی استقلال موافقت کنند، باشگاه می‌تواند نام ماشاریپوف را مجدداً در فهرست خود ثبت کند؛ موضوعی که تا امروز (چهارشنبه، دوم مهر) هنوز عملی نشده است.