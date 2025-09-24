باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت نیروگاه‌ها در فصل زمستان بیان کرد: سبد سوخت نیروگاه‌ها از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است: گاز، مازوت و گازوئیل. طبیعتاً در فصل زمستان، با افزایش مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع، میزان تخصیص این سوخت به نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد. برای جبران این کاهش، استفاده از سوخت جایگزین پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه امسال با تدابیر اتخاذشده، حجم ذخایر سوخت گازوئیل تا حدود ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به نحوی برنامه‌ریزی و راهکار‌های لازم مد نظر قرار گرفته است تا ان‌شاءالله در فصل زمستان پیش رو، با کمترین چالش در این حوزه مواجه شویم.