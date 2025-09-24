وزیر دفاع ایتالیا با محکوم کردن حمله ناوگان صمود تاکید کرد که یک کشتی برای کمک به این ناوگان اعزام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گیدو کروزتو، وزیر دفاع ایتالیا، حمله به ناوگانآزادی غزهرا محکوم کرد. کروزتو در بیانیهای خاطرنشان کرد: «من یک کشتی نیروی دریایی ایتالیا را پس از حمله به ناوگان صمود، برای ارائه کمک به سمت آن هدایت کردم.»
حداقل ۱۰ کشتی از «ناوگان صمود» که در تلاش برای شکستن محاصره نوار غزه بودند، امروز صبح مورد حمله پهپادها قرار گرفتند. صدای انفجارهایی نیز شنیده شد، اما میزان خسارت به کشتیها یا تلفات انسانی هنوز تایید نشده است.
در همین راستا وائل نوار، هماهنگکننده ناوگان، تأیید کرد که کشتی اوهولا مورد اصابت یک بمب صوتی کوچک قرار گرفته است، اما هیچ گونه جراحت یا خسارت مادی گزارش نشده است.
نوار خاطرنشان کرد که کشتیهای اوتاریا، ماریا، سالواجیا و زفیرو نیز مورد حملات مشابهی قرار گرفتهاند. ناوگان پایداری در بیانیهای اعلام کرد که شرکتکنندگان صدای انفجارهایی را در نزدیکی کشتیها شنیدند، در حالی که پهپادها اشیاء ناشناسی را پرتاب کردند که همزمان با اختلال عمدی در ارتباطات بود.
در این چارچوب، این ناوگان به دنبال گشودن یک کریدور بشردوستانه به غزه است. روز دوشنبه، سازماندهندگان این ناوگان بر حق خود برای رساندن کمک به نوار غزه و محافظت از داوطلبان، مطابق با اصول حقوق بینالملل و صلح، تاکید کردند.
منبع: النشره