وزیر دفاع ایتالیا با محکوم کردن حمله ناوگان صمود تاکید کرد که یک کشتی برای کمک به این ناوگان اعزام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گیدو کروزتو، وزیر دفاع ایتالیا، حمله به ناوگانآزادی غزهرا محکوم کرد. کروزتو در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: «من یک کشتی نیروی دریایی ایتالیا را پس از حمله به ناوگان صمود، برای ارائه کمک به سمت آن هدایت کردم.»

حداقل ۱۰ کشتی از «ناوگان صمود» که در تلاش برای شکستن محاصره نوار غزه بودند، امروز صبح مورد حمله پهپاد‌ها قرار گرفتند. صدای انفجار‌هایی نیز شنیده شد، اما میزان خسارت به کشتی‌ها یا تلفات انسانی هنوز تایید نشده است.

در همین راستا وائل نوار، هماهنگ‌کننده ناوگان، تأیید کرد که کشتی اوهولا مورد اصابت یک بمب صوتی کوچک قرار گرفته است، اما هیچ گونه جراحت یا خسارت مادی گزارش نشده است.

نوار خاطرنشان کرد که کشتی‌های اوتاریا، ماریا، سالواجیا و زفیرو نیز مورد حملات مشابهی قرار گرفته‌اند. ناوگان پایداری در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌کنندگان صدای انفجار‌هایی را در نزدیکی کشتی‌ها شنیدند، در حالی که پهپاد‌ها اشیاء ناشناسی را پرتاب کردند که همزمان با اختلال عمدی در ارتباطات بود.

در این چارچوب، این ناوگان به دنبال گشودن یک کریدور بشردوستانه به غزه است. روز دوشنبه، سازمان‌دهندگان این ناوگان بر حق خود برای رساندن کمک به نوار غزه و محافظت از داوطلبان، مطابق با اصول حقوق بین‌الملل و صلح، تاکید کردند.

منبع: النشره

برچسب ها: ناوگان آزادی ، وزیر دفاع ایتالیا
خبرهای مرتبط
ناوگان جهانی صمود: ۱۲ حمله پهپادی ۹ قایق را هدف قرار داد
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
آخرین اخبار
نتانیاهو خواستار خلع سلاح جنوب سوریه شد
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
اظهارات تکراری فرستاده کاخ سفید درباره پیشرفت مذاکرات غزه
مکرون: توافق هسته‌ای هنوز ممکن است
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
ارسال نخستین محموله آزمایشی شمش فولاد از یزد به افغانستان
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
انتقال اداره اشتغال اتباع خارجی تهران به خیابان میرزای شیرازی
تأکید ایران بر حمایت بین‌المللی از داخل افغانستان به‌عنوان راهکار حل چالش‌های پناهندگان
دومین گروه از افغان‌های تأییدشده، پاکستان را به مقصد آلمان ترک کردند
ورود تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان به تهران + فیلم
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
زلنسکی: اگر ملتی خواهان صلح است، باید روی سلاح‌های خود کار کند
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در مقر یونیفل لبنان
رشد تجارت خارجی افغانستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
۷۶ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ شایسته جایزه صلح نوبل نیست
یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم در مشهد برگزار شد + فیلم
مرتس وضعیت وخیم اقتصادی آلمان را تائید کرد
وزیر دفاع ایتالیا حمله به ناوگان صمود را محکوم کردند
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
کره جنوبی قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
رئیس جمهور شیلی: نمی‌خواهم نتانیاهو با موشک بمیرد
۵۱ شهید از سپیده دم امروز در غزه