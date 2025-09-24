سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره حملات پهپادی علیه ناوگان امدادرسانی به غزه شد و تاکید کرد مسئولان این حملات باید پاسخگو باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد حملات پهپادی علیه ناوگان امدادرسانی صمود به غزه شد و گفت هر کسی که مسئول این قانون‌شکنی است، باید پاسخگو باشد.

ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای گفت: «باید تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و کاملی در مورد حملات و آزار و اذیت‌های گزارش شده توسط پهپاد‌ها و سایر اشیاء» علیه ناوگان جهانی صمود انجام شود.

ناوگان جهانی صمود شماری از قایق‌های حامل کمک‌های بشردوستانه است که همراه با برخی فعالان حامی فلسطین، در حال حرکت به سمت نوار غزه است. این ناوگان با ۵۱ قایق، اوایل این ماه با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمک به این باریکه، از قسمت غربی دریای مدیترانه حرکت کرد. صمود پیش از این نیز شاهد دو حمله پهپادی مشکوک در تونس بوده است.

 گفته می‌شود اواخر سه‌شنبه صدای دوازده انفجار در اطراف کشتی‌های این ناوگان شنیده شده است. این ناوگان اعلام کرد که «پهپاد‌های متعدد و اشیاء ناشناس سقوط کرده، ارتباطات مختل شده و صدای انفجار از تعدادی قایق شنیده شده است.»

وزارت امور خارجه رژیم اسرائیل روز سه‌شنبه ادعا کرد که تعدادی کشتی «در حال دنبال کردن یک مسیر خشونت‌آمیز» بودند. این وزارتخانه از ناوگان خواست که کمک‌های موجود را به اسرائیل تحویل دهد؛ درخواستی که توسط سازمان دهندگان ناوگان رد شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

