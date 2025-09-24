اصابت پهپاد یمنی به منطقه گردشگری در ایلات اسرائیل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0631 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0627\u0646\u062a\u062d\u0627\u0631\u06cc \u06cc\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u0647\u062a\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0646\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u062a \u062a\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u06f2\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n