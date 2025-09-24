باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اصابت پهپاد یمنی به منطقه گردشگری در ایلات اسرائیل + فیلم

روزنامه اسرائیل هیوم نوشت که پهپاد انتحاری یمن به یک هتل در منطقه گردشگری در بندر ایلات اصابت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- در اصابت پهپاد انتحاری یمن به یک هتل در منطقه گردشگری در بندر ایلات تا این لحظه ۲۰ نفر در این حادثه زخمی شده‌اند.

 

